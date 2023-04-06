ابن الحاج أحمد وهارلي.. قائمة أفلام عيد الفطر 2023

يبحث عشاق السينما عن قائمة أفلام عيد الفطر 2023 عبر المنصات الإلكترونية والتي اتضحت خلال الساعات القليلة الماضية الخريطة الكاملة لها، وذلك عقب طرح إعلان شركات الإنتاج عن البرومو الدعائي لأفلام العيد في كافة دور السينما المصرية والتي تتنوع بين الرومانسي والأكشن والكوميدي والرعب.

قائمة أفلام عيد الفطر 2023

ينتهي شهر رمضان المبارك يوم الخميس الموافق 20 أبريل الجاري وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها خبراء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان، حيث تستعد كافة دور السينما المصرية لأفلام العيد والتي يتنافس فيها العديد من نجوم الفن وهي كما يلي :-

فيلم هارلي

يخوض الفنان محمد رمضان موسم عيد الفطر بفيلم هارلي، وطرح بالفعل البرومو الدعائي له عبر حسابه الشخصي على موقع الانستجرام والذي يعرض مشاهد أكشن ويشاركه البطولة الفنانة مي عمر والفنان محمود حميدة الفيلم من تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد سمير.

فيلم ابن الحاج أحمد

يأتي على قائمة أفلام عيد الفطر 2023 فيلم الفنان شيكو ابن الحاج أحمد، والذي يعد أول بطولة مطلقة له دون هشام ماجد، الفيلم فكرة عمرو سلامة وسيناريو وحوار أحمد محي ومحمد المحمدي وإخراج معتز التوني، ويشاركه في البطولة رحمة أحمد وسيد رجب وصبري فواز ومصطفي غريب وعايدة رياض وبيومي فؤاد ومحمد لطفي.

فيلم بعيد الشر

انتهى الفنان على ربيع من تصوير فيلمه الجديد بعيد الشر والذي سيتم عرضه خلال الموسم المقبل الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب ويشاركه البطولة ميرنا نور الدين وأوس أوس ورنا رئيس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل وسليمان عيد وهالة فاخر.

فيلم 5 جولات

طرحت شركة علامز للإنتاج الفني البوستر الدعائي لفيلم 5 جولات المزمع عرضه خلال موسم عيد الفطر والذي يعد الفيلم الأول للفنان آدم الشرقاوي ويشاركه في البطولة نور النبوي وماجد المصري وبسنت شوقي.

فيلم ساعة إجابة

انتهى فريق عمل فيلم ساعة إجابة من كافة مشاهد التصوير، حيث من المتوقع أن يكون ضمن قائمة أفلام عيد الفطر 2023 الفيلم بطولة الطفل سليم مصطفي ويشاركه البطولة مجلاء بدر وشريف سلامة ومحمد ثروة وسوسن بدر وآيتن عامر وإخراج مصطفى أبو سيف.

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