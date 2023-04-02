أفلام عيد الفطر 2023| طرح البوستر الرسمي «ابن الحاج أحمد» لـ شيكو

طرحت الجهة المنتجة لفيلم “ابن الحاج أحمد” الذي يخوض بطولته الفنان شيكو البوستر الرسمي للعمل، ليتصدر البطل الصورة بلوك جديد و مفاجئ لجمهوره.

طرح البوستر الرسمي "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو

ويسجل الفيلم البطولة المطلقة الأولى لشيكو في السينما بمفرده بعيدًا عن هشام ماجد، كما يعود به إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه فيلم "قلب أمه" عام 2018.

فيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، وهو فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي، وتدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر شيكو خلال الأحداث بشخصية بقال يعمل مع والده (سيد رجب) وتجمعهما العديد من المواقف الكوميدية.

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى وروبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.

وظهر شيكو كضيف شرف فى مسلسل "مكتوب عليا" مع أكرم حسنى، والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، والعمل شارك في بطولته عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوى.

يذكر أن شيكو شارك كضيف شرف في 3 أفلام العام الماضى وهم "واحد تانى" مع أحمد حلمى و روبى وسيد رجب وعمرو عبد الجليل ونسرين أمين وإخراج محمد شاكر خضير، و"العنكبوت" مع أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى وإخراج أحمد نادر جلال، و"تسليم أهالى" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وإخراج خالد الحلفاوى.