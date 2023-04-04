الثلاثاء 04 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كريم فهمي: فيلم «هاتولي راجل» كان درس العمر المؤلم

كريم فهمي
كريم فهمي

قال الفنان كريم فهمي، إنه تعرض للكثير من المواقف القاسية على مدار مسيرته الفنية منذ البداية، معبراً: "بزعل من ممثل أو ممثلة أكون مديلها مساحة كويسة في عملي وبعد كدا اكتشف كلامهم  السيء عني".

 أنا والقناع

وأكد الفنان كريم فهمي، خلال لقائه ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن تعرض لصدمة موجعة في فيلم "هاتولي راجل" الذي كان يعد العمل الثاني له من حيث الكتابة والتأليف.

وتابع: "أخدت نص أجري في التأليف مجاملة لأصدقائي في الفيلم، ولما جيت أتعاقد على أجري في التمثيل اتقالي مافيش ميزانية للدور بتاعك ولو مش عاجبك هنجيب ممثل تاني للدور، الفيلم ده كان درس العمر".

"هاتولي راجل"

وأضاف في حديثه، أن هذه الكلمات التي سمعها من المسؤولين عن ميزانية العمل أرهقته نفسياً بصورة كبيرة، خاصة وأنه كان يستعد لتحضيرات زواجه، قائلاً:" وافقت على العمل وكنت بلبس لبس ابن الاستايلست".

وأشار إلى أن حب المهنة والحرص على تحقيق النجومية كان الهدف الأسمى أمامه، لذا قرر الموافقة على العمل بدون أجر من أجل الوقوف أمام النجوم الذين شاركوا في "هاتولي راجل".

كريم فهمي الفنان كريم فهمي أنا والقناع الحياة هاتولى راجل

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