بحضور الرئيس.. 5 أفلام تسجيلية وثقت دور وجهود المرأة المصرية فى بناء المجتمع

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته انتصار السيسي، اليوم الإثنين، حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

فيلم تسجيلى عن كفاح المرأة منذ 1919



بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي عن دور المرأة المصرية وكفاحها عبر التاريخ منذ عام 1919 وحتى الوقت الراهن حتى تظل مصر حرة، منوهًا بالدور الكبير للمرأة في المشهد البطولي عام 2013، كما استمرت بشجاعة في دورها للحفاظ على بلدها.



وأشار الفيلم التسجيلي، إلى أن الدستور يضم لأول مرة في التاريخ 21 مادة تضمن حقوق المرأة المصرية لتكون طرفًا أصيلًا في معادلة بناء وطنها بكرامة، مضيفًا أنه خلال هذا العهد حصلت المرأة على أعلى المراكز، سواء نائبات في البرلمان وكذلك أول وكيلة لمجلس الشيوخ وعُينت كمحافظات، وأيضًا أول رئيسة محكمة وقاضيات ومأذونات شرعيات، ومستشارة الرئيس لشئون الأمن القومي.



ولفت الفيلم إلى أن المرأة تشعر بالأمان في هذا العهد إزاء تطبيق القوانين من أول حقها في التعليم وحتى كفاحها للوصول إلى أعلى الشهادات التعليمية، فضلًا عن المبادرات التي تهتم بصحة المرأة وتوفير السكن لها، ودعم المرأة في المشروعات الصغيرة في كل المجالات لتمتلك مصدر دخل آمنًا، بالإضافة إلى مبادرة "مصر بلا غارمات".



وأشار الفيلم التسجيلي إلى أن كفاح المرأة المصرية متواصل ولا تزال سيدات وشابات مصريات يرفعن رأس مصر عاليًا في كل المحافل الدولية.



فيلم تسجيلى بعنوان "حدودها السماء"



كما جرى عرض فيلم تسجيلي بعنوان "حدودها السماء"، تناول المجهودات التي يبذلها المجلس القومي للمرأة من خلال مشاركته في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى مبادرة "حياة كريمة" ببرامج لا تستهدف النساء فقط، بل تستهدف الأسرة المصرية.

فيلم تسجيلي تحت عنوان “حلم العلم”



وعُرض فيلم تسجيلي تحت عنوان "حلم العلم" وهو عن نماذج مشرفة من سيدات مصريات حرصن على مواصلة تعليمهن، رغم الظروف ومن بينهن السيدة سحر حسني بمحافظة كفرالشيخ، التي أصرت على مواصلة تعليمها بعد وفاة زوجها وصبت كل اهتمامها بأولادها ودراستها حتى أكملت مسيرتها.



وأشار الفيلم التسجيلي، إلى تجربة الفتاة "سهيلة" من ذوي الهمم "إعاقة بصرية"، والتي حرص أهلها على أن تحصل على أعلى الشهادات، وحصلت على منحة دراسية من الجامعة الأمريكية في مجال الإعلام والصحافة، مضيفة أن وزارة التضامن وفرت لكل الطلاب المكفوفين أجهزة "لاب توب" لمساعدتهم في الدراسة.



كما عرض الفيلم تجربة السيدة زبيدة عبدالعال من محافظة الشرقية، والتي تبلغ من العمر 87 عاما، وحرصت على محو أميتها رغم كبر سنها.





رؤية مصر 2030

كما تم عرض فيلم تسجيلي تناول كافة المميزات والإنجازات التي تحققت واستفادت منها المرأة المصرية بعد تبني الدولة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التي من أحد أهم أهدافها تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.



وأشار الفيلم التسجيلي، إلى استفادة ملايين السيدات من مبادرة "حياة كريمة"، واستفادة مئات الآلاف من برنامج تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 50 في المائة من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب من السيدات.



وأوضح أن مشاركة السيدات في المدرسة الرئاسية للقيادة تعدت 55 في المائة، مشيرًا إلى المبادرات التي تستهدف تنمية القدرات الرقمية للسيدات في كافة محافظات الجمهورية لمواكبة متطلبات العصر وإدراك حتمية الشمول المالي والتحول الرقمي.



ولفت إلى المبادرات التي تستهدف تدريب الشباب في كل محافظات مصر في مجال التنمية المستدامة بمشاركة غير مسبوقة من السيدات من أجل تنمية مهاراتهن وتوعيتهن بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر، ما انعكس على ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في ماجستير ريادة الأعمال، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعتي "كامبريدج" البريطانية والقاهرة.



وشدد على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصل للمرأة المصرية من خلال المبادرات التي تطرح لتمكين المرأة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في كافة محافظات مصر، ما انعكس بشكل إيجابي على ارتفاع تمكين المرأة في البرلمان وتقلد المناصب القيادية في الجهاز الإداري للدولة.



فيلم تسجيلي بعنوان "كلام القلب"

كما تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان "كلام القلب"، والذي استعرض عدة سيدات مصريات فضليات وقصص نجاحهن في مواجهة ضغوط الحياة.

وأشار الفيلم، نقلا عن السيدات، إلى أن السيدة المكافحة تستحق أن تلقب بالأم المثالية التي تستطيع تدبير نفسها وتسيير أمورها بأقل الإمكانات، معبرا في الوقت نفسه عن تضحيات المرأة في الحياة.



وأوضح أن المرأة المصرية تشارك في الدفاع عن الوطن عن طريق تربية أولادها وتنمية حب الوطن فيهم كأنها تسهم في الحرب.



