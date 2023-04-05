عماد الدين حسين: بريطانيا وفرنسا دفعتا إسرائيل لخوض حرب ضد مصر

علق الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، على ظهور وثائق بريطانية كشفت عن أحقية مصر في قرار تأميم قناة السويس.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن الوثائق البريطانية أكدت أن تأميم قناة السويس كان بداية تقليص دور بريطانيا.

وأضاف أن العدوان الثلاثي كان سيحدث بغض النظر عن قرار تأميم القناة، موضحاً أن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تحالفات بريطانيا الاستعمارية ضد مصر.

وأكد أن مصر اختارات لحظة حاسمة لكسر الأسد البريطاني بقرار التأميم، موضحاً أن بريطانيا وفرنسا دفعتا إسرائيل لخوض حرب ضد مصر.