إصابة شخصين فى حريق بمصنع غزل «فوه» بكفر الشيخ

نشب حريق بمصنع للغزل بجوار المقابر بمدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، وأصيب شخصان، الأول باختناق والثاني بإصابة بسيطة في القدم، وجرى نقلهما لمستشفى فوه المركزي.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، متابعة إخماد سيارات الدفاع المدني للحريق ومنع امتداده للمصنعين المجاورين له، وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، ووائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، تلقيا إشارة بنشوب حريق بمصنع عادل شعبان، المجاور للمقابر، وهرعت 3 سيارات دفاع مدني، وعدد من رجال شرطة مركز فوه، ورجال المباحث، لموقع الحريق، و5 سيارات إسعاف، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمصنعين المجاورين.