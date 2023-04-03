الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس القبرصى لـ«القاهرة الإخبارية»: الرئيس السيسى يجرى إصلاحات غير مسبوقة لصالح شعبه

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس القبرصي، نيكوس خريستودوليدس، إنه يتطلع لزيارة مصر ولقاء صديقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف في حوار لـ«القاهرة الإخبارية️»، أن قبرص  تلعب دورا مهما لدعم العلاقات الأوروبية مع مصر، مشيرًا إلى أن  الرئيس المصري أعاد الدور المحوري والريادي لبلاده.
وتابع: «الرئيس المصري يقوم بإصلاحات غير مسبوقة لصالح شعبه، ويحسب للرئيس المصري دوره البارز في حل الخلافات بالمنطقة، وزيارتي لمصر مهمة جدا وهي الثانية لي للخارج بعد اليونان».
وأكمل: «مباحثاتي في مصر تتضمن ملفات مهمة جدا للعلاقات الثنائية، ونسعى لدعم العلاقات مع مصر بشأن الطاقة والسياحة والدفاع».

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