حمله تموينية علي المحال التجارية فى مطاي شمال محافظة المنيا

قاد المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حملة تموينية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي والرقابة التموينية أستهدفت المحال التجارية والمخابز السياحية والمطاعم بالمدينة أسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر التموينية للمخالفين بمعرفة إدارة التموين.

كما قام رئيس مركز ومدينة مطاي، بمتابعة معارض أهلا رمضان بمركز مطاى بحضور على الكيال نائب المركز وعبدا لحكيم محمد مدير إدارة التموين والهام احمد محمود مدير الرقابة التموينية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المركز ، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية مؤكدا على استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والمتابعات تأتي تنفيذا للتكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، بتنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

وكان رئيس مركز ومدينة مطاى، يرافقه على الكيال وفضل الجبالي نائبا رئيس المركز والمدينة وقوة من مركز شرطه مطاى ورؤساء حى شمال وحى جنوب ومسئولى قسم الاشغالات بالمركز قد قاد حمله لإزالة الإشغالات بالمدينه

واستهدفت الحملة رفع إشغالات شارع الثورة وميدان النافورة والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم رفع إشغالات شارع الثورة وشارع زمزم وشارع المدينة المنورة، واتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفين وذلك لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات، وذلك تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا وتعليمات نائب المحافظ بمتابعة حملات الاشغالات بالمدن والقرى.