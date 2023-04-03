الإثنين 03 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حمله تموينية علي المحال التجارية فى مطاي شمال محافظة المنيا

جانب من الحملة
جانب من الحملة

قاد المحاسب هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، حملة تموينية بالتعاون مع إدارة تموين مطاي والرقابة التموينية أستهدفت المحال التجارية والمخابز السياحية والمطاعم بالمدينة أسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر التموينية للمخالفين بمعرفة إدارة التموين. 

339284691_607849874598690_7610237027090019280_n

كما قام رئيس مركز ومدينة مطاي، بمتابعة معارض أهلا رمضان بمركز مطاى بحضور على الكيال نائب المركز وعبدا لحكيم محمد مدير إدارة التموين والهام احمد محمود مدير الرقابة التموينية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن تلك المعارض تأتي ضمن جهود متابعة الأسواق وتوفير السلع الغذائية بالأسعار المناسبة ولضمان عدم تعطيش الأسواق والتخفيف عن كاهل المواطنين وخلق أسعار تنافسية بين التجار والوصول إلى جميع أهالينا في قرى المركز ، مشيرا إلى أن البيع داخل معارض أهلا رمضان بأسعار مناسبة وبتخفيضات من 20-30% لجميع السلع الغذائية مؤكدا على استمرار المعارض بكل الوحدات المحلية القروية بالمركز ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لوصول جميع السلع للمواطنين في القرى.

339315556_1281585349444572_8207049509513891696_n

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الحملات والمتابعات تأتي تنفيذا للتكليفات الصادرة من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتعليمات الدكتور محمد محمود، نائب المحافظ، بتنظيم الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والتوسع في افتتاح المعارض والمنافذ الثابتة لعرض كافة السلع والمواد الغذائية للمواطنين. 

339064582_923673572292138_8316473444605097632_n

وكان رئيس مركز ومدينة مطاى، يرافقه على الكيال وفضل الجبالي نائبا رئيس المركز والمدينة وقوة من مركز شرطه مطاى ورؤساء حى شمال وحى جنوب ومسئولى قسم الاشغالات بالمركز قد قاد حمله لإزالة الإشغالات بالمدينه 

339412959_1541633909659037_87944516784120804_n

واستهدفت الحملة رفع إشغالات شارع الثورة وميدان النافورة والشوارع الرئيسية بالمدينة، حيث تم رفع إشغالات شارع الثورة وشارع زمزم وشارع المدينة المنورة، واتخاذ الاجراءت القانونية حيال المخالفين وذلك لتوسيع نهر الطريق للمارة والسيارات، وذلك  تنفيذا لتكليفات محافظ المنيا وتعليمات نائب المحافظ بمتابعة حملات الاشغالات بالمدن والقرى.

339817062_1195027141202287_7640232387970471843_n
رئيس مركز مطاي بالمنيا حملة تموينية علي الأسواق والمخابز السياحية متابعة معارض أهلا رمضان علي الكيال نائب رئيس مركز مطاي المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي

الأكثر قراءة

بائعة خضار ترفض 10 آلاف جنيه هدية.. والليثى: «اجبرى بخاطرى»

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

حجز سلمى الشيمى بقسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية تمهيدًا لترحيلها إلى النيابة صباحًا

لا يفرقنا شىء.. فنانات اجتمعن مع أزواجهن فى دراما رمضان هذا العام

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم الإثنين الموافق 3-4-2023

لبنان يحقق في اختلاس 318 ألف دولار من سفارته بأوكرانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ملحمة درامية حول تضحيات خير أجناد الأرض

ماجد حبته

مصر والسعودية.. دائمًا معًا

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

وائل لطفي

القاهرة - الرياض

أحمد عاشور

«رسالة الإمام».. لسان المصريين فى حياة الإمام الشافعى

لواء.حمدى البطران

رجال أحبوا مصر.. [7]

جمال-أسعد

التدين وقضية الطفل

محمد المعتصم

علاقة مشروعة

صور

حفل إفطار شعبه المصورين الصحفيين بحضور مجلس النقابة

براعم الإيمان فى رمضان

الجمهور يتابع مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا على المقاهي

محطة تل أبيب

المزيد

مُنفذون من باكستان: التخطيط لهجوم على موقع يهودى فى أثينا.. ما الخلفية؟

مسئولون فى مكتب نتنياهو: تأجيل إقالة وزير الجيش الإسرائيلى

الجيش اللبنانى يكشف تفاصيل اختراق طائرات إسرائيلية أجواء شمال بيروت