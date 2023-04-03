الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس كنيسة الروم الملكيين بمصر يترأس قداس أحد الشعانين والمناولة الاحتفالية بالسودان

جان ماري شامي
جان ماري شامي

ترأس المطران جان ماري شامي، رئيس أساقفة طرسوس شرفًا، والنائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا، قداس أحد الشعانين، حسب التقويم الغربي، وذلك بكنيسة سيدة البشارة، بالسودان.

وترأس أيضًا احتفال المناولة الأولى لعدد من أبناء الكنيسة، بمشاركة الأب الإكسرخوس جورج بنا، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالسودان. وألقى النائب البطريركي العام كلمة العظة بعنوان "محبة يسوع".

الجدير بالذكر أن المطران جان ماري شامي، يتواجد حاليًا، بالنيابة البطريركية بالسودان، وذلك لمشاركة أبنائها أفراح القيامة المجيدة.

واحتفل رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بعيد القديس يوحنا دي لاسال، وذلك بكنيسته، بكليه سان مارك، بالإسكندرية.

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والقمص أنطونيوس غطاس، وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك، والأب سمعان جميل، راعي كنيسة سانت تريزيا المارونية بالإسكندرية، والفرير جورج عبس، مدير مدرسة الفرير، بالظاهر، والفرير فادي صفير، الرئيس الإقليمي لمدارس الفرير، بالشرق الأوسط، والفرير جون كلود.

شارك أيضًا الأب ميشيل شفيق، راعي كنيسة السيدة العذراء مريم، بغيط العنب، والأب بيشوي عبد المسيح، راعي كنيسة القديسة تريزا، بسيدي بشر، والأب بطرس جوزيف، راعي كاتدرائية سانت كاترين، بالمنشية الصغرى، والأب فيليب الفرنسيسكاني، والسيد وجيه حنا، مدير مدرسة سان مارك، بالإضافة إلى الأخوات الراهبات، وجميع العاملين بمدرستي سان مارك، وسان جبرائيل.

وألقى سيادة السفير البابوي عظة الاحتفال قائلًا "لا يوجد شئ يحدث صدفة. فالعناية الإلهية هي التي تعمل، فوجودنا في صرح تربوي من الدرجة الأولى وليس تعليمي فقط هو عنايه من الله لنا، مؤكدًا أن القديس يوحنا دي لاسال دعانا، لكي نفتش نحو النضج، داخل المجتمع.

 

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