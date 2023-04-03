بعد دوره في «الكتيبة 101».. عمر زهران يطالب بعمل مسلسلات للأطفال عن الإرهاب

طالب الفنان عمر زهران، بعمل مسلسلات للأطفال الصغيرة عن مخاطر الإرهاب على مصر، وأن يتم دمجها في مقاطع وتقديمها لهم في المدرسة في حصة "مشاهدة".

وقال زهران خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "لازم الأطفال يفهموا ويستوعبوا دور الجيش العظيم، لأن الفكرة عن مخاطر الإرهاب قاصرة وليست واصلة للشعب كما هي".

وأردف: "الناس متصورين إني كنت بمثل، إطلاقا، مجرد ما لبست الأفرول وقريت السيناريو كنت بقول الكلام من قلبي، ولازم يتم تدريس مادة مصورة عن محاربة الإرهاب، ويتم امتحانهم واختبارهم، هذا هو السبيل والطريق لتفادي المخاطر مجددًا".

ولفت زهران، إلى أنه لديه حب وتقديس شديد للجيش المصري، لكن بعد مشاهدته لكم من الفيديوهات عما يحدث في سيناء استعدادا لدوره في الكتيبة 101، اكتشف أنه كان مقصرًا ولديه نظرة سطحية وقاصرة عن الحرب الطاحنة التي يخوضها الجيش المصري في حدود مصر بالكامل.