الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. الدكتور وحيد يقتل القتيل ويمشي في جنازته

الدكتور وحيد
الدكتور وحيد

كشفت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 عن مظهر آخر من مظاهر قبح الدكتور وحيد وتجسيد حرفي لمقولة "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"، وذلك بعد أن شارك بالسير في جنازة الشيخ سالم وابنه على الرغم من أنه هو من قام بقتلهما ومعه كمال.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

إذ أظهر وحيد الفنان "فتحي عبد الوهاب" علامات الحزن على عمه وابنه عكس الحقيقة،  كما أخذ وحيد يراقب في تربص وغموض ابن الشيخ سالم وهو يبكي على والده وشقيقه.

وشارك أهالي سيناء في جنازة الشيخ سالم  العديد من أفراد الجيش.

وكانت قد انتهت حلقة أمس بقتل الدكتور وحيد وكمال عمه الشيخ سالم وابنه بطريقة بشعة، وذلك من أجل أن يثبتوا للجماعة التكفيرية ولائهما لها ورغبتهما في الانضمام إليها.    

ولعب دور الشيخ سالم الفنان خالد الصاوي، وهو يلعب دورًا محوريًا داخل قبيلته وكذلك في المسلسل، وكان يتمتع بالوطنية وحبه للجيش المصري وخدمته له، وذلك عكس شقيقه والد الدكتور وحيد.

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أحداث مسلسل الكتيبة 101 السابقة

وقد كشفت الحلقة العاشرة أمس من المسلسل عن الخيانة والخسة التي يتصف بها  هؤلاء الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى الجماعات التكفيرية مثل الدكتور وحيد ومعاونه كمال.

إذ قتل وحيد عمه شنقًا بالحبل وضغط على ظهره بقدمه حتى تيقن من موته، ثم انتزع من يده بقوة خاتم الزعامة، كذلك قتل كمال أيضًا ابن الشيخ سالم بالرصاص بعد أن توسل له أن يترك أبيه.

وجاء قتل وحيد لعمه الشيخ سالم بعد أن اخبره التكفيري أبو أسامة بكونه إذا أراد الانضمام إلى الجماعة عليه أن يثبت لها ولاؤه وهذا الإثبات يتم من خلال قتله لعمه الشيخ سالم.

وأبو أسامة قد عرض من قبل على الدكتور وحيد العمل معهم بالتنظيم مفاجئًا إياه بأنه يعرف تفاصيل عنه زواجه، وإخفاؤه ذلك عن عمه، ووعده وحيد حينها بأنه سيفكر في الأمر.

واستطاعت الجماعة الإرهابية نشر أخبارًا عن الدكتور وحيد بأنه يعمل بالتهريب بهدف  أن يعلم الشيخ سالم بالأمر وتحدث وقيعة بينهما ما جعل وحيد يفكر في عرض الجماعة بالانضمام لها.

وبالفعل نجحت خطة الجماعة بالفعل واستدعى الشيخ سالم ابن شقيقه المهرب وحيد وواجهه بحقيقته، حتى حدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بطرد سالم لوحيد ومطالبته بمغادرة سيناء، ثم جاء قرار وحيد بتنفيذ قتل عمه وابنه. 

‏أبطال مسلسل الكتيبة 101

‏ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

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