الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. لبلبة تطلب من ابنة الرائد نور التجسس عليه

الكتيبة 101
الكتيبة 101

بدأ مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 اليوم بأحداث مثيرة حيث كان الرائد نور صلاح ويجسد دوره عمرو يوسف  في زيارة لوالدته لبلبة للاطئنان على صحتها في المستشفى.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

وتلقى وقت الزيارة عمرو يوسف اتصالًا هاتفيًا من الدكتورة آمنة التي تعمل في مستشفى العريش ومعجبة به لتطمئن على النقيب إسلام، وقالت له لو احتاجت أي شيء بخصوص النقيب إسلام ياريت تعرفني وطلبت لبلبة من ابنتها للتجسس على نجلها عمرو يوسف ومعرفة من الفتاة التي تكلمه.

وقالت له شقيقته أمك عايزاني اتجسس عليك وقال لها إياكي تبلغي ماما حاجة فردت هنفذ اللي طلبته بشرط تتنحنح شوية معاها وتخلي صوتك حلو مع الدكتورة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 أحداثاً مثيرة حيث شيعه أهالي سيناء جثامين الشيخ موسى الدلح ونجله بحضور قيادات القوات المسلحة وضباط المخابرات.

«الكتيبة 101» الحلقة 11.. جمع معلومات للتوصل لهوية قاتلي الشيخ موسى الدلح

بعد قليل.. الحلقة 11 من مسلسل الكتيبة 101.. مفاجآت بعد مقتل الشيخ سالم

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. القوات المسلحة تضيق الخناق على التكفيريين بشمال سيناء

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. اتصال هاتفي يقلب موازين مخازن سلاح الإرهابيين بسيناء

وكثف رجال القوات المسلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 جهودهم لكشف هوية منفذي حادث استشهاد الشيخ موسى الدلح "خالد الصاوي" ونجله اللذان قتلا على يد أبناء عمومتها الدكتور وحيد زعيم المهربين ويجسد دوره فتحي عبد الوهاب وشريكه كمال وذلك عن طريق الخنق والرمي بالرصاص.

ويواصل رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 تنفيذ حملاتهم النوعية المكبرة ضد عناصر الجماعة التكفيرية الإرهابية، خاصة بعد نجاح رجال القوات المسلحة في تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 والذي يعرض ضمن مسلسلات 2023 على قناة أون إي الساعة التاسعة مساء، ستشهد الأحداث تطورا سريعا، عقب تنفيذ العملية الإرهابية بفنطاس متفجرات داخل الكتيبة 101.

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