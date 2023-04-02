الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. القوات المسلحة تضيق الخناق على التكفيريين بشمال سيناء

الكتيبة 101
الكتيبة 101

يواصل رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 تنفيذ حملاتهم النوعية المكبرة ضد عناصر الجماعة التكفيرية الإرهابية، خاصة بعد نجاح رجال القوات المسلحة في تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 والذي يعرض ضمن مسلسلات 2023 على قناة أون إي الساعة التاسعة مساء، ستشهد الأحداث تطورا سريعا، عقب تنفيذ العملية الإرهابية بفنطاس متفجرات داخل الكتيبة 101.

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 يبدأ رجال المخابرات في العمل على المعلومة التي وصلتهم وتفيد بقيام العناصر الإرهابية بإعادة تخزين أسلحة داخل منازلهم، عقب قيام رجال القوات المسلحة بتفتيشها وعدم عثورهم على شيء بداخلها في وقت سابق مما سبب حالة من الاطمئنان لدى هذه العناصر التكفيرية.

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أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

سيشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 سيتم تنفيذ مأموريات من رجال القوات المسلحة من أجل استهداف تلك المخازن بعد تأكدهم من المعلومة التي وصلت لرجال المخابرات من السيدة السيناوية المحبة لوطنها الفنانة وفاء عامر.

مسلسل الكتيبة 101 من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقد حقق نجاحًا مبهرًا منذ بداية عرضه لما يكشف خلاله عن البطولات الملحمية التي سطرها رجال القوات المسلحة الأبرار بأجسادهم ودماءهم، ويكشف مسلسل الكتيبة 101 أيضًا عن بطولات أهالي سيناء ودعمهم لرجال القوات المسلحة والدولة في الحرب على الإرهاب الخسيس.

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