لو فاتك التريند| ثأر «الكتيبة 101».. وسعر الدولار اليوم

تصدرت مجموعة من الأخبار التريند وعمليات البحث عبر محرك "جوجل"، تنوعت بين الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، على مدار الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

بعد التأهل.. تعرف على منافس الأهلى المحتمل فى ربع نهائى دورى الأبطال

حسم نادي الأهلي تأهله لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس السبت، بعدما اكتسح نظيره الهلال السوداني بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات.. للمزيد (اضغط هنا).

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتي إدخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات، الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.. للمزيد (اضغط هنا)

ثأر الكتيبة 101 وتنحى مبارك.. أبرز أحداث الحلقات العاشرة من مسلسلات «المتحدة» (فيديو)

عرضت القناة الأولى الفضائية، اليوم، الحلقات العاشرة من مسلسلات رمضان من إنتاج الشركة المتحدة، وسبق أن عرضت على قنوات الشركة الفضائية مساء أمس.. للمزيد (اضغط هنا).

دعاء اليوم الـ 11 من رمضان يتصدر التريند.. تعرف عليه

تصدر دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك للعام 2023 التريند عبر محرك "جوجل" الشهير خلال الساعات الماضية، وذلك لأن الكثير يحرص على اغتنام فرصة الشهر الكريم في العبادة والدعاء.. للمزيد (اضغط هنا)

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم 2-4-2023

سعر الدولار اليوم الأحد الموافق 2 أبريل 2023 تصدر محركات البحث على «جوجل»، وذلك بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة 2% يوم الخميس الماضي، حيث بلغ متوسط سعر الدولار اليوم الأحد 30.83 جنيه للشراء، و 30.93 جنيه للبيع.. للمزيد (اضغط هنا)