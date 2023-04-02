الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دعاء اليوم الـ 11 من رمضان يتصدر التريند.. تعرف عليه

أدعية
أدعية

تصدر دعاء اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك للعام 2023 التريند عبر محرك "جوجل" الشهير خلال الساعات الماضية، وذلك لأن الكثير يحرص على اغتنام فرصة الشهر الكريم في العبادة والدعاء.

دعاء اليوم الحادى عشر من شهر رمضان المبارك 

ونقدم لكم من خلال هذه السطور أدعية اليوم الحادي عشر من شهر رمضان للاستفادة من شهر رمضان:

عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله: "اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَ كَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ، وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ".

«اللهم أعوذ بك من علم لا ينفع».. دعاء الفجر اليوم الأحد 2 أبريل 2023

اللهم افتح لي في هذا اليوم المبارك باب كل خير فتحته لأحد من خلقك وأوليائك وأهل طاعتك ولا تسده عني وارزقني رزقا تغيثني به من رزقك الطيب الحلال.

اللهم إني لك سأصوم وعلى رزقك سأفطر، فتقبل مني صلاتي وصيامي وقيامي ودعائي وسائر أعمالي، واغفر لي ولوالديّ إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم ارزقني القوة، وارزقني الهمة العالية لأتقرب إليك في كل العبادات يارب العالمين، اللهم ارزقني الجنة وارزقني الخير والسعادة، واجعلني من الذين رضيت عنهم يا رب العالمين.

اللهم اغسلني فيه من الذنوب، وطهرني فيه من العيوب، وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب أسألك اللهم فيه ما يرضيك، وأعوذ بك مما يؤذيك، واسألك التوفيق فيه لأن اطيعك وألا أعصيك اجعلنى فيه ربى محبا لأوليائك معاديا لأعدائك مستنا فيه بسنة خاتم أنبيائك.

اللهم اقبل منا صلاتنا وقيامنا وقيامنا واشفى مرضانا وارحم امواتنا واغفر لهم،اللهم احفظ أولادنا من كل شر وأعنا نربيهم على خلق سيدالخلق،اللهم نصلى ونسلم ونبارك على سيدنا محمد النبى الخاتم، وغفرانك يا الله فى ثلث المغفرة فى أيامنا المباركة هذه، فى شهررمضان، اللهم نتوكل عليك حق التوكل، بسم الله الرحمن الرحيم( 111) ٱلتَّـٰٓئِبُونَ ٱلۡعَٰبِدُونَ ٱلۡحَٰمِدُونَ ٱلسَّـٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّـٰجِدُونَ ٱلۡأٓمِرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ (112))صدق الله العظيم.

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دعاء اليوم الحادى عشر من شهر رمضان 2023

لشهر الكريم شهر رمضان اللهم إني لك سأصوم صلاتي وصيامي صلاتنا وقيامنا ارحم امواتنا م يا رب العالمين سائر أعمالي

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