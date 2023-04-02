الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بنكا «الأهلى» و«مصر» يطرحان شهادتى ادخار بعائد 19% ثابت و22% متناقص لـ3 سنوات

بنكا الأهلي ومصر
بنكا الأهلي ومصر

أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن إصدار شهادتي ادخار لمدة 3 سنوات.

الأولى؛ شهادة ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19%؜ سنوي ويصرف العائد شهريًا.

الثانية؛ شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوي 22%؜ لأول سنة و18% السنة الثانية و16% ؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريًا.

ويعكس ذلك الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة مع الانخفاض التدريجي المتوقع في معدلات التضخم مع استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

استقرار الأسواق ادخار أسعار اسوأ أسواق اصدار

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