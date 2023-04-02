الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكتيبة 101.. ماذا سيحدث بعد مقتل الشيخ سالم كبير القبيلة وابنه؟

ينتظر اليوم الكثير من المتابعين أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكتيبة 101، بعد انتهاء الحلقة العاشرة أمس على حدث مثير وهو تلك العملية الخسيسة التي قام بها الدكتور وحيد وكمال بقتلهما عمه وابنه بطريقة بشعة، إثباتًا للجماعة التكفيرية ولائهما لها ورغبتهما في الانضمام إليها.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11



إذ ينتظر الكثير من المتابعين أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 مصير ومجرى الأحداث في سيناء بعد وفاة الشيخ سالم الفنان خالد الصاوي الذي كان يتزعم قبيلة سيناء ويلعب دورًا محوريًا فيها وكذلك في الأحداث، خاصة بعد أن أظهر وحيد ورفيقه كمال عقب قيامهما بقتل الشيخ سالم وابنه أنهما المسيطرون على سيناء بانضمامهما للجماعة التكفيرية.

وكشف مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 عن هذه العملية التي تجسد معنى الخيانة والخسة في هؤلاء الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى الجماعات التكفيرية مثل الدكتور وحيد ومعاونه كمال.



شنقًا بالحبل وضغطًا على ظهره بقدمه نفذ وحيد فعلته الشنعاء في عمه الشيخ المسن بأحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، وذلك بعد أن تربص هو وكمال رفيقه بالشيخ وابنه وهما يسيرا بالسيارة ليطلقا عليهما وابل من الرصاصات إلى أن سقط الابن محمد في الوقت الذي علت فيه صرخات الشيخ باسمه حزنًا عليه واستغاثة لإنقاذه.

تتوقف السيارة عقب سقوط الابن الذي كان يقودها فينقض وحيد على عمه وينزله من السيارة جارًا له في مذلة وسط كلمات من الشيخ لابن شقيقه الخائن "يا مجرم.. يا كلب".. ثم على الأرض يسقط وحيد عمه سالم وبقدمه يضغط على ظهره بعد أن لف على رقبته حبلًا لشنقه وتمادى في الشد إلى أن أغمضت عين الشيخ وصعدت روحه إلى السماء وسقط على الرمال قتيلًا.

لم يشفع حين هذه اللحظات لدى وحيد صرخات الابن محمد المصاب وهو يقول له" لا يا وحيد بلاش أبي.. اقتلني أنا" ليشنق الشيخ وبعدها على الفور وبرصاصة من بندقية كمال على رأس محمد الابن الذي كان يسحقه بقدمه، ليقتله هو الأخر ويذهب إلى أبيه بأيدي خائني صلة القرابة والعصب وحيد ورفيقه.

وعرض التكفيري أبو أسامة على الدكتور وحيد العمل معهم "التنظيم الإرهابي" مفاجئًا إياه بأنه يعرف تفاصيل عنه زواجه، وإخفاؤه ذلك عن عمه، ووعده وحيد حينها بأنه سيفكر في الأمر.

ثم بعد ذلك نشرت الجماعة الإرهابية أخبارًا عن الدكتور وحيد بأنه يعمل بالتهريب بهدف أن يعلم الشيخ سالم بالأمر وتحدث وقيعة بينهما تجعل وحيد يفكر في عرض الجماعة بالانضمام لها.

نجحت خطة الجماعة بالفعل وستدعى الشيخ سالم ابن شقيقه المهرب وحيد وواجهه بحقيقته، وحدثت مشادة كلامية بينهما انتهت بطرد سالم لوحيد ومطالبته بمغادرة سيناء.

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‏وهو ما جعل الدكتور وحيد يوافق بأمر الانضمام إلى الجماعة، ولكن في هذا الوقت طلب منه "أبو أسامة" أن يقوم بشيء لتضمن الجماعة ولاؤه لها وجديته في ذلك قبل الانضمام، وكان هذا الشيء هو قتل وحيد لعمه الشيخ سالم، وهو ما بالفعل قام به وحيد.

فماذا تكشف حلقة اليوم من تطورات بعد هذه العملية الخسيسة، وماذا تحمله من مفاجآت؟ هذاما ننتظره في حلقة اليوم.