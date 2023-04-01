الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

«الكتيبة 101» الحلقة 10.. من هو الضابط إسلام الذي فقد قدميه؟

الكتيبة 101
الكتيبة 101

أثارت الحلقة العاشرة من مسلسل الكتيبة 101 الحديث عن الضابط إسلام الذي فقد ساقه في الحلقة الثامنة،  وزاره أحد اللواءات المتقاعدين في المستشفى ضمن أحداث الحلقة التاسعة ليؤكد له أن إصابته ليست نهاية العالم.

ويجسد دور الضابط إسلام بالمسلسل الفنان إسلام جمال، والضابط إسلام هو الشهيد صف ضابط "إسلام فرحات موسى، وهو ابن قرية ميت عاصم مركز بنها، محافظة القليوبية وقد أصيب بفقدان قدميه أثناء مداهمة على الجماعات الإرهابية وقد تُوفى في يوم الأربعاء 4 فبراير من عام 2015 ليلحق بزملائه شهداء الكتيبة 101 في العريش بعد 6 أيام من استشهادهم.

وقد كشفت الحلقات عن إصابته عقب مداهمة الجيش المصري لإحدى المزارع التي يتواجد بها زعماء التكفيريين "أبو أسامة" و"أبو براء" ليصاب بطلقات نيران التكفيريين حتى يفقد ساقيه الاثنين، ويحمله زميله الضابط "نور" والذي يجسده الفنان "عمرو يوسف" صارخًا حزنًا عليه، وعلى ما ألحق به من إصابة، ومتوعدًا بالثأر له.

وأثناء حديث اللواء المتقاعد مع الضابط  "نور" عقب حادثة الضابط إسلام ضمن أحداث الحلقة التاسعة قال له أن الإصابة تختار صاحبها كذلك الشهادة تختار صاحبها موضحًا له أن نجاته ليست بسبب أنه كان سريعًا أو ما شابه.

وقدمت الكتيبة 101، 300 شهيد من أبطالها نتيجة هجوم مجموعة أنصار بيت المقدس عليها عام 2015، و سميت لكثرة وخطورة الهجمات عليها "الطريق إلى الجنة"  

وتعد الكتيبة 101 هي محورًا لاهتمام الجميع؛ لكونها مسؤولة عن تأمين أخطر مناطق لبؤر الإرهاب في مصر وهي منطقة "سيناء".

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