مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. عميد جيش: الشيخ موسى كان بطل ومش هنسيب حقه

شهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 أحداثًا مثيرة حيث شيعه أهالي سيناء جثامين الشيخ موسى الدلح ونجله بحضور قيادات القوات المسلحة وضباط المخابرات.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

وقال ضابط المخابرات: “إخواتك هم إخواني وأبوك كان بطل”.

وكثف رجال القوات المسلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 10 جهودهم لكشف هوية منفذي حادث استشهاد الشيخ موسى الدلح "خالد الصاوي" ونجله اللذان قتلا على يد أبناء عمومتها الدكتور وحيد زعيم المهربين ويجسد دوره فتحي عبد الوهاب وشريكه كمال وذلك عن طريق الخنق والرمي بالرصاص.

ويواصل رجال القوات المسلحة في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 تنفيذ حملاتهم النوعية المكبرة ضد عناصر الجماعة التكفيرية الإرهابية، خاصة بعد نجاح رجال القوات المسلحة في تضييق الخناق على الجماعات الإرهابية في شمال سيناء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

في مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 والذي يعرض ضمن مسلسلات 2023 على قناة أون إي الساعة التاسعة مساء، ستشهد الأحداث تطورا سريعا، عقب تنفيذ العملية الإرهابية بفنطاس متفجرات داخل الكتيبة 101.

سيشهد مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 سيتم تنفيذ مأموريات من رجال القوات المسلحة من أجل استهداف تلك المخازن بعد تأكدهم من المعلومة التي وصلت لرجال المخابرات من السيدة السيناوية المحبة لوطنها الفنانة وفاء عامر.