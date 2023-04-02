مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. «والله لأجيبلك حقك يابوي».. نجل الشيخ موسى يتوعد قاتليه

في الحلقة الحادية عشرة من مسلسل الكتيبة 101، ظهر الطبيب "وحيد"، الذي يقوم بدوره فتحي عبدالوهاب، في جنازة الشيخ "موسى"، الذي قام بدوره خالد الصاوي، بعدما كان السبب في قتله، ففي الحلقة السابقة ظهر المشهد الأخير والطبيب "وحيد" وصديقه "كمال" يطلقون النار على ابن الشيخ "موسى"، ثم أخرجه "وحيد" من السيارة وقام بخنقه أمام ابنه "محمد" وروحه تفيض إلى السماء.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

وفي أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 اليوم، حضر الجنازة برفقة الابن الثاني للشيخ "موسى"، الذي يقوم بدوره محمود حجازي، وأيضًا عدد كبير من القوات المسلحة، لإقامة صلاة الجنازة ودفن الشيخ "موسى"، وعند أخذ العزاء كان "وحيد" حاضرًا يأخذ عزاء عمه مع ابن عمه.

وقام الضابط "خالد"، الذي يقوم بدوره آسر ياسين، بتوصية ابن الشيخ "موسى" أن يلجأ إليه إذا احتاج إلى أي شئ، فهو الآن بمثابة أخ له، وعليه ألا يتردد في طلب أي شئ منه، وكذلك قائد الكتيبة الذي حضر الجنازة أخبر ابن الشيخ "موسى" أن حقه لن يضيع وأن الجيش سيكون مسئولًا عن استرجاعه، ليعبر الابن عن امتنانه لما يحاول الجيش تقديمه في سبيل الثأر لوالده.

نجل الشيخ موسى يتوعد قاتليه

وفي مشهد مؤثر، جلس ابن الشيخ "موسى" إلى جوار قبر والده يبكي، ويقرأ عليه آيات: "الذين قتلوا في سبيل الله أحياء"، ثم قال له: "والله لأجيبلك حقك يا بوي".

مشاهد هذه الحلقة حتى هذه االلحظة تدل على أنه لم يتم التوصل إلى مرتكب جريمة خنق الشيخ "موسى"، وأن التحقيقات لا تزال مستمرة، وكانت هذه العملية هي عربون المحبة الذي قدمه الطبيب "وحيد" إلى القيادي التكفيري "أبو أسامة"، الذي يقوم بدوره وليد فواز، الذي أخبره أنه قام بعمل كبير، لأن قتل الشيخ "موسى" هو أمر عظيم كانوا يسعون إلى تنفيذه منذ فترة، كما أكد له أنه بهذه الخطوة انضم للتنظيم بشكل كامل، وأطلق عليه اسم "حكيم"، وهو الاسم الذي سيعرف به في التنظيم، وأنه سيكون في القيادات العليا للتنظيم وأن الكل سيكن له كل الاعتبارات.

يذكر أنه في الحلقة السابقة، عرض "أبو أسامة" على الطبيب "وحيد" الانضمام للتنظيم، لكن "وحيد" رفض في البداية، لكنه سرعان ما وافق على عرضه.