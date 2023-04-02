«الكتيبة 101» الحلقة 11.. «وحيد» يبايع أبو دعاء أمير داعش وكنيته الجديدة «حكيم»

كشفت الحلقة الحادية عشر من مسلسل الكتيبة 101 عن موافقة الدكتور وحيد على مبايعة أبو دعاء أمير داعش، وولاؤه للجماعة.

وقد استقبل التكفيري أبو أسامة الدكتور وحيد بترحاب وذلك بعد تنفيذ الأخير للعملية الخسيسة التي طلبها منه، وهي قتل عمه الشيخ سالم لكي يضمن ولاؤه للجماعة.

أوضح أبو أسامة للطبيب أن عليه تنفيذ عدة أمور قبل الدخول فعليًا في الجماعة وبدء الجهاد مثل معرفة بعض أمور الشريعة وغيرها، ليعلن وحيد رفضه هذه الشروط قائلًا له: "لا ما اتفقناش على كدة"، ليقوم بعد ذلك أبو أسامة بتهدئته حتى وافق وحيد على تنفيذ هذه الشروط، ثم أطلق أبو أسامة علي وحيد اسم “ حكيم وذلك ”ككنية جديدة له في الجماعة".

وكانت قد أظهرت حلقة اليوم مظهر أخر من مظاهر قبح الدكتور وحيد وتجسيدًا لمقولة "يقتل القتيل ويمشي في جنازته"، وذلك بعد أن شارك بالسير في جنازة الشيخ سالم وابنه على الرغم من أنه هو من قام بقتلهما ومعه كمال.



وأظهر وحيد الفنان" فتحي عبد الوهاب" علامات الحزن على عمه وابنه عكس الحقيقة، كما أخذ يراقب في تربص وغموض ابن الشيخ سالم وهو يبكي على والده وشقيقه الذين قتلا غدرًا.

وشارك أهالي سيناء في جنازة الشيخ سالم العديد من أفراد الجيش.

وكانت قد انتهت حلقة أمس بقتل الدكتور وحيد وكمال عمه الشيخ سالم وابنه بطريقة بشعة، وذلك من أجل أن يثبتوا للجماعة التكفيرية ولائهما لها ورغبتهما في الانضمام إليها إذ كان قد طلب أبو أسامة من وحيد ذلك.

وقد لعب دور الشيخ سالم الفنان خالد الصاوي، وكان يمثل الشيخ سالم دورًا محوريًا داخل قبيلته كما كان يتمتع بالوطنية وحبه للجيش المصري وخدمته له، وذلك عكس شقيقه والد الدكتور وحيد.

‏ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.