الإثنين 03 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمر زهران عن مشاركته فى «الكتيبة 101»: بعشق الجيش ومحتفظ ببدلة الخدمة العسكرية

عمر زهران
عمر زهران

وجه الفنان عمر زهران، الشكر للمخرج محمد سلامة، لمنحه فرصة التمثيل في مسلسل الكتيبة 101، الذي تدور أحداثه عن مواجهة الجيش للإرهاب، ودور القبائل السيناوية التي تعاونت مع الجيش للقضاء على العناصر الإرهابية، وتطهير سيناء. 

وقال زهران، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي يوسف الحسيني، في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "شكرا لمحمد سلامة إنه أعطاني فرصة عظيمة للغاية في الكتيبة 101، مخضوض من ردود الفعل بفضل ربنا".

 

ولفت إلى أنه عرض عليه  بعض الأدوار المتنوعة، لكنه بسبب الكتيبة 101 رفض 3 أعمال، متابعًا: "الكتيبة 101 حالة خاصة وجدانية مصرية مزروعة بداخلنا، وأنا عندي نقطة ضعف شديدة تجاه حبي وتقديسي للجيش المصري العظيم، عشرات البوستات كنت بأطالب فيها بأشياء بيعتبروني متطرف في مشاعري وحبي، قلت بأحلم يتحول الشعب المصري كله لكتيبة وجيش".

وأردف: "بأعترف بمنتهى الشجاعة إني كنت مقصر ولدي نظرة سطحية وقاصرة عن الحرب الطاحنة التي يخوضها الجيش المصري في حدود مصر بالكامل".

وأكد عمر زهران، أنه محتفظ ببدلة الخدمة العسكرية حتى الآن في الدولاب، مردفًا: "محتفظ بها مكوية وبالبريه بتاعها، اعتزازًا مني بهذه الأيام".

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