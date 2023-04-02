الأحد 02 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لطفي لبيب: مش هرجع للتمثيل تاني ومستمتع بالكتابة

لطفي لبيب
لطفي لبيب

أكد الفنان لطفي لبيب، أن المنافسة بينه وبين النجوم الراحلين حسن حسني وعزت أبو عوف لم تخلق بينهم أي مشاكل، قائلا:"عمري ما وقعت في منافسة أو مشاكل مع عزت أبو عوف أو حسن حسني واشتغلنا مع بعض في أعمال كلنا وكنا بنحب بعض بشكل كبير".

وأضاف لبيب، خلال حواره ببرنامج "أنا والقناع" مع الإعلامية منى عبد الوهاب على قناة الحياة، أنهم كانوا دائمي المقابلة خارج العمل ولم تحدث بينهم أي مشاكل، متابعًا: دوري في فيلم عسل اسود كان لمحمد شرف ومرضه سبب التبديل.

وعبر الفنان لطفي لبيب، عن حزنه من النجمين محمد هنيدي وكريم عبد العزيز، متابعا: "اكتر فنان كوميدي ارتحت في الشغل معاه هنيدي وكريم عبد العزيز وهما أصحابي وبنشتغل مع بعض وزعلان منهم مش بيسألوا وبيكملوني في التليفون فقط ومحدش بييجي، وأنا مش هرجع للتمثيل تاني ومستمتع بالكتابة".

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