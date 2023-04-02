الأحد 02 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023

ننشر أسعار الدواجن
ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 إبريل 2023

ينشر موقع الدستور لمتابعيه أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023 كي يكونوا على إطلاع بآخر سعر وصلت إليه في ظل الشهر الكريم.


ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023

 

في هذا التقرير ننشر لكم أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بمختلف أنواعها من بط ورومي وحمام والفراخ كذلك.


أسعار الفراخ 
الفراخ البيضاء 71 جنيه  
الفراخ الساسو 90 جنيه  
الفراخ البلدي 117 جنيه 
امهات بيضاء 55 جنيه  
بياض أبيض سلك 45 جنيه 
بياض أبيض أرضي 50 جنيه 
بياض أحمر سلك 64 جنيه 
بياض أحمر أرضي 66 جنيه 
كتكوت أبيض شركات 18 جنيه 
كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه  
كتكوت ساسو 10 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه 
كتكوت بلدي 4.40 جنيه 
كتكوت هجين 6 جنيه 
كتكوت سمان أبيض 1.50 جنيه 
كتكوت سمان أسمر 1.50 جنيه

 

أسعار البيض 


بيض أبيض 87.75 جنيه  
بيض أحمر 95.75 جنيه  
بيض بلدي 102 جنيه

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أسعار البط 


بط بغال جرموه عمر يوم 20  جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 27  جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 15  جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 15  جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 34  جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45  جنيه 
لحم بط بلدي كيلو 105  جنيه 
لحم بط مولار كيلو 80  جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 70  جنيه 
لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه


أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 55  جنيه 
رومي أبيض شهر/كيلو 135  جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 35  جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20  جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك  60 جنيه

 

أسعار الحمام 
الحمام الكشكي 225  جنيه 
الحمام الأسترالي 575  جنيه 
حمام جمعية 275  جنيه 
زغاليل روماني 125  جنيه 
حمام روماني أصفر 350  جنيه 
حمام روماني 500  جنيه 
الفرنساوي اللاحم 350  جنيه 
زغليل زاجل 625  جنيه 
الحمام الهزاز 250  جنيه 
حمام الشقلباظ 250 جنيه 
حمام الكنج 500  جنيه 
الحمام العنبري 250  جنيه 
الزغاليل البلدي 40  جنيه 
الحمام العبسي 150  جنيه 
يمام إمري 100 جنيه

 

أسعار الأعلاف 
علف بادي 23% 25,220  جنيه 
علف نامي 21% 24,670  جنيه 
علف ناهي 19% 24,570  جنيه 
علف بادي نامي 21,5% 24,620  جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 21,220  جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 21,870  جنيه

أسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن والبيض اليوم اسعار الدواجن أسعار البيض الفراخ البيضاء أسعار الفراخ اسعار البط

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