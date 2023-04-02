أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023
ينشر موقع الدستور لمتابعيه أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023 كي يكونوا على إطلاع بآخر سعر وصلت إليه في ظل الشهر الكريم.
ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023
في هذا التقرير ننشر لكم أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بمختلف أنواعها من بط ورومي وحمام والفراخ كذلك.
أسعار الفراخ
الفراخ البيضاء 71 جنيه
الفراخ الساسو 90 جنيه
الفراخ البلدي 117 جنيه
امهات بيضاء 55 جنيه
بياض أبيض سلك 45 جنيه
بياض أبيض أرضي 50 جنيه
بياض أحمر سلك 64 جنيه
بياض أحمر أرضي 66 جنيه
كتكوت أبيض شركات 18 جنيه
كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه
كتكوت ساسو 10 جنيه
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه
كتكوت بلدي 4.40 جنيه
كتكوت هجين 6 جنيه
كتكوت سمان أبيض 1.50 جنيه
كتكوت سمان أسمر 1.50 جنيه
أسعار البيض
بيض أبيض 87.75 جنيه
بيض أحمر 95.75 جنيه
بيض بلدي 102 جنيه
أسعار البط
بط بغال جرموه عمر يوم 20 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 15 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 34 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45 جنيه
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه
لحم بط مولار كيلو 80 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه
أسعار الرومي
رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه
رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه
أسعار الحمام
الحمام الكشكي 225 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
أسعار الأعلاف
علف بادي 23% 25,220 جنيه
علف نامي 21% 24,670 جنيه
علف ناهي 19% 24,570 جنيه
علف بادي نامي 21,5% 24,620 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 21,220 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 21,870 جنيه