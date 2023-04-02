ينشر موقع الدستور لمتابعيه أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023 كي يكونوا على إطلاع بآخر سعر وصلت إليه في ظل الشهر الكريم.



ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023

في هذا التقرير ننشر لكم أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 2 أبريل 2023 بمختلف أنواعها من بط ورومي وحمام والفراخ كذلك.



أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 71 جنيه

الفراخ الساسو 90 جنيه

الفراخ البلدي 117 جنيه

امهات بيضاء 55 جنيه

بياض أبيض سلك 45 جنيه

بياض أبيض أرضي 50 جنيه

بياض أحمر سلك 64 جنيه

بياض أحمر أرضي 66 جنيه

كتكوت أبيض شركات 18 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 10.25 جنيه

كتكوت ساسو 10 جنيه

كتكوت ساسو بيور 11 جنيه

كتكوت بلدي 4.40 جنيه

كتكوت هجين 6 جنيه

كتكوت سمان أبيض 1.50 جنيه

كتكوت سمان أسمر 1.50 جنيه

أسعار البيض



بيض أبيض 87.75 جنيه

بيض أحمر 95.75 جنيه

بيض بلدي 102 جنيه



أسعار البط



بط بغال جرموه عمر يوم 20 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 15 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 34 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45 جنيه

لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه

لحم بط مولار كيلو 80 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه



أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه

رومي أبيض شهر/كيلو 135 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه

أسعار الحمام

الحمام الكشكي 225 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه

أسعار الأعلاف

علف بادي 23% 25,220 جنيه

علف نامي 21% 24,670 جنيه

علف ناهي 19% 24,570 جنيه

علف بادي نامي 21,5% 24,620 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 21,220 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 21,870 جنيه