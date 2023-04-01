بداية من اليوم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

سجلت أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة، والتي يتم طرحها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة قدرها 20 جنيهًا للكيلو الواحد.



وحصلت «الدستور» على منشور صادر من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تم توزيعه على فروع المجمعات يفيد بتعديل اسعار الدواجن المجمدة البرازيلية والدواجن المحلية المجمدة على النحو التالي:



كيلو الدواجن المجمدة المستوردة 85 جنيهًا

كيلو الدواجن المجمدة المحلية 85 جنيهًا



حيث تم طرحها مع بداية شهر ابريل الموافق اليوم السبت 1-4-2023، بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 65 جنيهًا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام 296 طن و414 كيلو دواجن برازيلي مجمدة يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل، وذلك يصبح إجمالي ما تم استلامه 1100 طنًا ضمن الكميات التي تعاقدت عليها الوزارة والتي تبلغ 25 ألف طن.

