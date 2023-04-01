السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بداية من اليوم.. 20 جنيهًا زيادة في أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة

الدواجن البرازيلية
الدواجن البرازيلية

سجلت أسعار الدواجن البرازيلية والمحلية المجمدة، والتي يتم طرحها في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة قدرها 20 جنيهًا للكيلو الواحد.


وحصلت «الدستور» على منشور صادر من شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية تم توزيعه على فروع المجمعات يفيد بتعديل اسعار الدواجن المجمدة البرازيلية والدواجن المحلية المجمدة على النحو التالي:


كيلو الدواجن المجمدة المستوردة 85 جنيهًا
كيلو الدواجن المجمدة المحلية 85 جنيهًا


حيث تم طرحها مع بداية شهر ابريل الموافق اليوم السبت 1-4-2023، بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، مقابل 65 جنيهًا خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

 

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام 296 طن و414 كيلو دواجن برازيلي مجمدة يوم الأربعاء الموافق 5 أبريل، وذلك يصبح إجمالي ما تم استلامه 1100 طنًا ضمن الكميات التي تعاقدت عليها الوزارة والتي تبلغ 25 ألف طن.
 

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IMG-20230401-WA0032
الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التدابير اللازمة المجمعات الاستهلاكية الدواجن المحلية الدواجن البرازيلية الدواجن المجمدة النيل للمجمعات الإستهلاكية

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