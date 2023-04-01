السبت 01 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عقد جلسة مباحثات ثنائية بين وزير الخارجية ونظيره السورى

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره السوري

أعلن السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن عقد مباحثات موسعة بين وفدي القاهرة ودمشق حاليا.

واستقبل سامح شكري وزير الخارجية بمقر وزارة الخارجية اليوم، الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 10 سنوات.

وصرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي، بأن الزيارة شهدت عقد لقاء ثنائي مغلق بين وزيري خارجية البلدين، أعقبته جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والسوري، تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بما يعود بالنفع والمصلحة على الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية بأنه على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته علي كامل أراضيه ومواجهة التحديات المتراكمة والمتزايدة، بما في ذلك جهود التعافي من آثار زلزال السادس من فبراير المدمر، بالإضافة إلى جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية.

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎تردد 11747v القا القاهرة الإخبارية News Al-Qahera عاجل متحدث الخارجية :المصرية مباحثات وسعة بين وفدي القاهرة ودمشق AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv Alqahernews alqaheranewstv alqaheranewstv alqaheranews.net‎'‎‎

الأكثر قراءة

الرئيس يتفقد الارتكازات الأمنية بشرق القناة.. ويلتقى مقاتلى قوات مكافحة الإرهاب

إصابة 7 فى تصادم سيارتين ببنى سويف

الرئيس من سيناء: سعيد بوجودى وسط أبنائى من مقاتلى القوات المسلحة

محافظ أسيوط يشارك فى اجتماع وزير التنمية المحلية لبحث توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تركيب 40 وصلة مياه منزلية بالمجان للأسر الأكثر احتياجًا بالشرقية

تقارير فرنسية تكشف موقف «كاف» من أمم إفريقيا 2025 والفائز المحتمل باستضافتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كرم منصور

رسائل المصريين إلى الإمام الشافعى «2-3»: «صعبان عليا من ربنا»!

محمد رفعت

المتحدة ورؤية أشمل لإنتاج رمضان!

الحسين عبدالرازق

حضرة المحترم أبى!

عبد الرحيم طايع

توليفة المتحدة فى رمضان 2023

خالد حريب

طه دسوقى.. مفاجأة المتحدة فى الصفارة

سارة الشلقاني

«أحسن القصص».. حكايات انتصار العاشر من رمضان

طارق عتمان

انتصار العاشر من رمضان.. المعركة مستمرة

صفاء النجار

أسطورة هرقل.. كثير من الشجاعة والحظ

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: هدوء فى القدس أثناء صلاة الجمعة الثانية من رمضان

التوتر بين نتنياهو والولايات الأمريكية.. الخلفية والأسباب والتداعيات

الحرس الثورى الإيرانى يعلن مقتل أحد مستشاريه فى غارة إسرائيلية ضد سوريا