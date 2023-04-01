السبت 01 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل «ضرب نار» الحلقة 9.. جابر الكوماندا فى أزمة بعد وفاة والدته «صديقة»

أحمد العوضي وسهير
أحمد العوضي وسهير المرشدي من مسلسل ضرب نار

انتهت أحداث الحلقة التاسعة من مسلسل ضرب نار، بمشهد وفاة والدة جابر الكوماندا “صديقة” سهير المرشدي.

أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9

وفي المشهد السابق في مسلسل ضرب نار الحلقة 9، شعرت “صديقة” بقرب حلول الأجل، وتتحدث إلى نجلتها: “الارض تنادي عليا وتقول لها تعالي يا صديقة”، وتتجه والدة جابر إلى الأرض مسرعة لتلفظ هناك أنفاسها الأخيرة.

وتسيطر الحيرة على “جابر الكوماندا” بعد علمه بخبر وفاة والدته، في الوقت الذي مُنع فيه من دخول البلدة لمدة عام، بحكم المجلس العرفي الذي أنهى أزمة الثأر في وقت سابق.

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وتضمن أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة 9 ، دخول “جابر” في حالة حزن شديدة بعدما علم بعمله غير الشرعي في تجارة الأدوية المخدرة مع ابن عمه “سامي”.

وتدخل “مهرة” ياسمين عبدالعزيز، في مشاجرة حادة مع “جابر” لشكها في عمله الجديد، ليؤكد لها: “عمل حلال، والسلاح وارثه عن جدودي” .

وتختتم الحلقه بهروب العوضي من الشرطة بعدما تم الإبلاغ عنه، إلا أنه بعد الكر والفر استطاع الهروب في الآخر وتنتهي على ذلك، وسط بكاء مهرة على ما حدث لزوجها ومصيره الصعب.

 مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وماجد المصري وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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