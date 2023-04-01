الحلقة 9 «ضرب نار».. الحكومة تلاحق «جابر الكوماندا» في وقت وفاة والدته

شهدت أحداث الحلقة 9 من مسلسل «ضرب نار»، وفاة والدة جابر الكوماندا الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد العوضي، بعد الحزن الشديد الذي عاشته في غياب ابنها عن قريتهم بمحافظة سوهاج، بسبب أزمة الثأر التي لاحقته منذ الحلقات الأولى للعمل الدرامي.

وكان آخر مشهد لها قبل أن تعثر العائلة على جثتها في إحدى الأراض الزراعية، بينها وبين فتحية التي سألتها عن سبب قيامها من مكانها رغم المرض الذي تعاني منها، فققالت: "كلي أنتي يا فتحية بالهنا والشفا.. بدعيلك يا بنتي يجعلك مستورة دنيا وآخرة".

وحين سألتها فتحية عن وجهتها، وحذرتها أن قلبها لا يتحمل الحركة، قالت والدة جابر الكوماندا: "أهو اتحمل خلاص واتحرك، حد قالك يا بنتي إن أنا وقعت، أنا سامعاه وريحاله، رايحة أشوف وش ربنا وخضاره، اسمعي الكلام يا بنت مش هقع، الأرض بتنادي عليا، بتقولي تعالي يا صديقة".

وبعد مرور ثوانٍ قليلة، عثرت فتحية على "صديقة" داخل الأرض الزراعية جثة هامدة، ثم قام "عبيد" شقيق جابر الكوماندا بالاتصال عليه ليبلغه بخبر وفاة والدته، وظهرت ملامح الصدمة عليه، لكن في ذات الوقت سمع صوت الطرق على باب منزله، واكتشف أن الحكومة جاءت لتقبض عليه، ليفر هاربًا من شرفة المنزل.

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يعرض مسلسل ضرب نار يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة on، على أن يعاد الساعة 1:45 صباحا، و8:45 صباحا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرا.

وتجسد أحداث مسلسل ضرب نار الدراما الاجتماعية في طابع صعيدي، والتي تدور حول شخصية جابر الكوماندا الذي يتعرض لمواقف شاقة للغاية بعد تركه لقريته في محافظة سوهاج، هربًا من الثأر، ولكن يتضح في الحلقة 9 أن الهروب هو مصيره في العمل الدرامي.