متابعون عن أحداث الحلقة 9 «ضرب نار»: نعيش نفس التفاصيل في الواقع

أشاد عدد كبير من متابعي مسلسل ضرب نار بأحداث الحلقة 9، بعد عرض أول مشاهدها، مساء اليوم، مؤكدين أن تفاصيل العمل الدرامي لا تختلف عن الواقع في شئ، الأمر الذي جعل أبطال المسلسل الرمضاني في صدارة محركات البحث والمشاهدة منذ أول أيام شهر رمضان الكريم.



وكانت الأحداث الأولى من مسلسل ضرب نار الحلقة 9، شهدت مشادات بين الفنان أحمد العوضي الذي يلعب دور جابر الكوماندا، والفنان أحمد الرافعي؛ بسبب انغماسه في تجارة الأدوية المضروبة، وتحريضه المتواصل للكوماندا بهدف مشاركته في هذه التجارة.

مسلسل ضرب نار الحلقة 9.. سيناريو واقعي

وعبر أحد رواد التواصل الاجتماعي عن ذلك المشهد في مسلسل ضرب نار الحلقة 9 عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، قائلًا: «أحمد العوضي جاي بدور شاب مصري صعيدي شريف بيدور على أكل عيشه بالحلال، وواحد ابن عمه شغال في الأدويه المضروبه بيلف عليه بكل طاقه عشان يشغله معاه.. واحد من رجالة ابن عمه بيقوله ليه لازم تلف على النضيف عشان توسخه ما تجيب الوسخ من الأساس.. رد عليه وقاله: أهو جابر دا كان أبوه بيشغل تحت إيده أبويا وعشرة زيه، ويجي اليوم اللي لازم أشغله تحت إيدي».



واستكمل: «صحيح دايماً في الواقع تلاقي الشخص اللي مش نضيف، واللي عنده إحساس بالنقص هايموته دايماً يلف على الشخص النضيف، يحاول بكل طرق الدنيا يوقعه ويحاول بكل ما أوتي به من قوة إنه يوسخه ويتعسه ويسود عليه حياته، فقط عشان مايبقاش أحسن منه، وإن ما فلحش في دا يلجأ لأسلوب الإفتراء والرمي بالباطل عشان يشوه صورته قدام الناس».

مواعيد عرض مسلسل ضرب نار

يُذكر أن مسلسل ضرب نار يُعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة on، ويعاد الساعة 1:45 صباحًا، و8:45 صباحًا، كما يعرض على قناة art في 3 مواعيد مختلفة تختتمها في الرابعة ونصف فجرًا.