يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي عن موعد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9 بطولة يسرا وعدد كبير من النجوم ضمن مسلسلات رمضان 2023.

موعد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9

ونقدم لمتابعي الدشتور موعد عرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة الحلقة 9 بطولة يسرا وعدد من الشباب حيث يعرض المسلسل في المواعيد التالية:

قناة CBC

العرض الأول الساعة الرابعة والنصف عصر - العرض الثاني في تمام الساعة الحادية عشرة مساء - العرض الثالث في تمام السادسة صباحا وعرض رابع في تمام التاسعة والنصف صباحا.

قناة CBC DRAMA

العرض الأول في تمام السادسة والربع مساء - العرض الثاني في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا والعرض الثالث في تمام الساعة الثامنة صباحا وعرضا أخيرا في تمام الثانية والربع عصرا.

منصة WATCH IT

يعرض مسلسل 1000 حمدالله على السلامة على منصة واتش إت بالتزامن مع عرضه على قنوات التليفزيون.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمدالله على السلامة مع النجمة يسرا عدد كدبير من الشباب ونجوم الكوميديا منهم شيماء سيف ومحمد ثروت ومحمد محمود ومايان السيد وآدم الشرقاوي وعلاء مرسي وبيومي فءاد وعدد من الوجوه الجديدة والمسلسل من تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح، والمسلسل من إنتاج العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مش الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويعرض العمل حصريا عبر قنوات سي بي سي.

وقاربت النجمة يسرا على الانتهاء تماما من تصوير المسلسل الجديد حيث يتبقى لها عدد قليل من المشاهد تصورهم خلال الأيام القادمة ويدخل المخرج عمرو صلاح غرف المونتاج لتسليم جميع الحلقات.