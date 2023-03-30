الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» الحلقة 8| الحسيني يتخفى لفوقية

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

انتهى قبل قليل مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم عبر شاشة سي بي سي ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8

وخلال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 تحاول سماح “مايان السيد” استلام  الحقائب من علي الذي يقدم دوره عنبة بشكل سري، حيث أنها أخبرت والدتها أنها في فندق وليس لدى شخص غريب.

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«1000 حمد الله ع السلامة» الحلقة 8| مشاجرة أكرم وعلي فى الشارع

وخلال الحلقة أيضا تستيقظ سميحة “يسرا” على صوت البواب وتسأل سماح عن من هو علي، يعثر الحسيني “اوتاكا” على عنوان اكرم وتخفى في هيئة موظف "التعداد السكاني" في محاولة منه لمعرفة عنوان سميحة وأولادها وإخبار سمير عم الأولاد بما حدث ولكن فوقية تراوغه دون قصد، يطمئن الحسيني جاكي ويخبرها بعفوية أصحاب الشقة.

 

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة عدد كبير من النجوم والشباب رفقة الفنانة يسرا ومنهم،  الفنانة الكوميدية شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم،اوتاكا، مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

المسلسل الجديد “1000 حمد الله ع السلامة” يشارك ضمن مسلسلات رمضان 2023 ويعرض حصريا عبر قنوات سي بي سي ومنصة واتش إت وتبدأ الحلقة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا على القناة العامة وعلى قناة سي بي سي دراما في تمام الساعة السادسة والربع والعمل الجديد يعرض عبر منصة واتش إت أيضا.

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