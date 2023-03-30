«1000 حمد الله ع السلامة» الحلقة 8| مشاجرة أكرم وعلي فى الشارع

شهد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 تطورا في الأحداث في الحلقة التي تعرض حاليا على قناة سي بي سي ومنصة واتش إت الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8

وخلال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 شهدت الأحداث مشاجرة بين “علي” الذي يقدم دوره عنبة وأكرم الذي يقدم دوره محمد ثروت حيث استقل أكرم سياراته قادما من القسم في اتجاه شقة سميحة وعنبة قادما بسيارته من منزله إلى اتجاه منزل سميحة أيضا فيتقابلان في الشارع وجها لوجه ويريد كل واحد إفساح الطريق للآخر حتى تحدث مشادة ومشاجرة ويعطلان الشارع.

يرفض أكرم الرجوع بسيارته حتى يحضر الضابط حسام ويقول له أن يرجع ويفسح الشارع للسيارات وسط فرحة من علي شماتة في أكرم.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

يشارك في مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة":

النجمة الكبيرة يسرا

الفنان الكوميدي محمد ثروت

الفنان محمد محمود

الفنان بيومي فؤاد

الفنانة الكوميدية شيماء سيف

مطرب المهرجانات عنبة الذي يشارك للمرة الاولى تمثيليا

الفنان علاء مرسي

الفنانة الشابة مايان السيد

الفنان الشاب آدم الشرقاوي

الفنانة سما إبراهيم

الفنان محمد اوتاكا

المسلسل من إخراج عمرو صلاح

المسلسل تأليف محمد ذوالفقار

1000 حمد الله ع السلامة من إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة يحكي قصة الدكتورة سميحة العائدة من هجرة في كندا تخطت 25 عام مع أبنائها من أجل البحث عن الميراث الذي تركه زوجها لها بناء على وصية.