مواعيد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 للنجمة يسرا

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث عن مواعيد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 بطولة النجمة يسرا الذي يعرض عبر

مواعيد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8

يعرض مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء على قناة سي بي سي العامة وتعاد الحلقة في الحادية عشرة مساء بينما تعرض على سي بي سي دراما في تمام الساعة السادسة والربع والإعادة في الثانية عشرة والنصف صباحا كما يعرض المسلسل في التوقيت نفسه على منصة WATCH IT.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" يشارك في بطولته رفقة النجمة الكبيرة يسرا، عدد كبير من النجوم والشباب منهم الفنانة الكوميدية شيماء سيف، والفنان الكوميدي محمد ثروت، والشباب مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة الذي يشارك للمرة الاولى تمثيليا، وبمشاركة كلا من الفنانة سما إبراهيم، ومحمد اوتاكا وظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، المسلسل يشارك فيه مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

آخر حلقات مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

كانت آخر حلقات مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة شهدت طلب "سميحة" التي تقدم دورها الفنانة يسرا من "أكرم" الذي يقدم دوره الفنان محمد ثروت هواتف جديدة ، يكرر مصطفى "بيومي فؤاد" وصيته لاكرم وفوقية على الدكتورة سميحة وأبنائها، تغضب فوقية ويراضيها أكرم ويعدها بفسحة في الملاهي وتطلب منه بدلال "مبالغ به" ان تذهب لحديقة الأسماك.