الخميس 30 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 للنجمة يسرا

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

يبحث عدد كبير من مستخدمي محركات البحث عن مواعيد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 بطولة النجمة يسرا الذي  يعرض عبر 

 مواعيد مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8

يعرض مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 اليوم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء على قناة سي بي سي العامة وتعاد الحلقة في الحادية عشرة مساء بينما تعرض على سي بي سي دراما في تمام الساعة السادسة والربع والإعادة في الثانية عشرة والنصف صباحا كما يعرض المسلسل في التوقيت نفسه على منصة WATCH IT.

«1000 حمدالله ع السلامة».. يسرا: الجمهور عطشان كوميديا (حوار)

 

أبطال مسلسل 1000 حمد الله ع  السلامة

مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" يشارك في بطولته رفقة النجمة الكبيرة يسرا، عدد كبير من النجوم والشباب منهم الفنانة الكوميدية شيماء سيف، والفنان الكوميدي محمد ثروت، والشباب مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة الذي  يشارك للمرة الاولى تمثيليا، وبمشاركة كلا من الفنانة سما إبراهيم، ومحمد اوتاكا وظهور خاص للنجم بيومي فؤاد، المسلسل يشارك فيه مدير التصوير سامح الآمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار و إخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

آخر حلقات مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

كانت آخر حلقات مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة شهدت طلب "سميحة" التي تقدم دورها الفنانة يسرا من "أكرم" الذي  يقدم دوره الفنان محمد ثروت هواتف جديدة ، يكرر مصطفى "بيومي فؤاد" وصيته لاكرم وفوقية على الدكتورة سميحة وأبنائها، تغضب فوقية ويراضيها أكرم ويعدها بفسحة في الملاهي وتطلب منه بدلال "مبالغ به" ان تذهب لحديقة الأسماك. 

 

 

حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله ع السلامة يسرا مسلسل يسرا مسلسلات رمضان 2023 مسلسلات المتحدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بعد الفاصل

الأكثر قراءة

التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي.. حصاد اللجان العليا والمشتركة لعام 2022

قصة صورة «كفن الميكروباص».. الشرطة تضبط السائق

أحمد عيد: «مبحبش أقرأ تعليقات السوشيال ميديا عليا فيها كسر خواطر»

أستاذ تخطيط: نظم الري بالرش والتنقيط ترشد استهلاك المياه في القطاع الزراعي

«من جعفر العمدة لمسلسل جميلة».. آثار نفسية لـ«تعدد الزوجات» أشهرها حب السيطرة

مايا مرسى تشيد بمسلسل «عملة نادرة» للشركة المتحدة: جسّد شخصية المرأة الصعيدية تحافظ على ميراثها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

بيلاروسيا.. هل تدخل الحرب من بوابة النووى التكتيكى؟

محمد المعتصم

جعفر العمدة

محمد العسيري

مقام الست خضرة وسرها الباتع

ماجد حبته

الأزهر لم يفسد الاحتفال بعيده

جلال حمام

الولايات المتحدة تصنع «فيلق الموت»

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «٢»

د هند جاد

«شنودة» طفل مصرى.. قبل أى شىء آخر

جمال زايدة

صراع الحيتان على الدراما

صور

الإفطار السنوي للأزهر الشريف

أداء صلاة التراويح فى مسجد عمرو بن العاص اليوم 7 رمضان 1444

أبطال الساق الواحدة يواصلون تدريباتهم استعدادًا لدورى المبتورين والمشاركة فى بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا ترد على اتهامات تمويلها الاحتجاجات الإسرائيلية للإطاحة بنتنياهو

سوريا تعلن التصدى لهجوم إسرائيلى استهدف محيط دمشق

نتنياهو يوجه حكومته بعدم الحديث حول الخلاف مع الإدارة الأمريكية وبايدن