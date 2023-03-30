الخميس 30 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

التفاصيل الكاملة لمسلسل «1000 حمد الله ع السلامة» الحلقة 8

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

انتهى قبل قليل عرض مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8  عبر قناة “سي بي سي” بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم حيث تشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8

وخلال فعاليات مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8 تطورت الأحداث حيث 

شهدت الحلقة مواقف عديدة حول عائلة "سميحة"النجمة يسرا فور عودتهم من كندا و التي تجسد دورها النجمة يسرا و أبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

كانت البداية عندما بدأت سميحة تشك وتصارح أولادها بشكها في أخلاق أكرم بسبب الشقة، يطلب أكرم من فوقية ان تحكي له حدوتة قبل النوم ولكنها تقترح علية قصص مرعبة فيتركها وينام، تسأل سميحة سماح عن الحقائب وتخبرها أنها تركتها على كورنيش النيل "لم تنتبه لها سميحة" لأنها تحاول تهدئة سامح والتخفيف عنه، يجلس سمير وجاكي الفنانة إيمان السيد والحسيني الفنان أوتاكا يتناقشون في أمر سميحة وأولادها.

مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة الحلقة 8| سميحة تعلم أبنائها الفصال

«1000 حمد الله ع السلامة» الحلقة 8| مشاجرة أكرم وعلي فى الشارع

وخلال الحلقة أيضًا يستيقظ أكرم على مكالمة من مديرة ويخبره أنه في التجمع، يطلب منه المدير الحضور فوراً، تتأثر فوقية بأحد برامج التربية الحديثة وتترك رضيعها "أوزو" يبكي، تتصل فوقية على البرنامج وتسأل الدكتورة ضيفة البرنامج لماذا يبكي دائمًا وتخبرها الطبية ماذا تفعل وتنهي فوقية المكالمة بسؤال عن أكرم زوجها، ماذا لو فعلت ذلك مع أوزو و طلقني أكرم "تغلق الطبيبة الهاتف في وجهه فوقية".

يخبر سمير ماجي بأسماء أقاربه لكي تتقصى أخبارهم ماجي، تتصل سماح بعلي وتطلب منه الحقائب، يذهب أكرم لقسم الشرطة يتركه الضابط حسام دون اهتمام و يطلب منه التوجه لعوض، يطلب أكرم من عوض محفظته التي تركها في القسم دون قصد.

أبطال مسلسل 1000 حمدالله على السلامة

يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم مع النجمة يسرا منهم شيماء سيف ومحمد ثروت ومايان السيد ومحمد محمود وآدم الشرقاوي والمسلسل تأليف محمد ذو الفقار ومن إخراج عمرو صلاح.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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