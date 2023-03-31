الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023

الدواجن
الدواجن

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023  لمن يبحثون عنها في هذه الأيام لمعرفة أخر ما وصلت إليه.
 

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023 
 

خلال السطور التالية يمكنك عزيزي القارئ معرفة أسعار مختلف أنواع الدواجن اليوم الجمعة من فراخ وبط ورومي وحمام.

 

أسعار الفراخ 

الفراخ البيضاء 66 جنيه 
الفراخ الساسو 105 جنيه 
امهات بيضاء 57 جنيه 
أحمر بياض ارضي 72 جنيه 
أحمر بياض سلك 65 جنيه 
كتكوت أبيض 19 جنيه
كتكوت ساسو 10 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه 
كتكوت بلدي 4.40 جنيه 

 

أسعار البيض 
بيض أبيض 95.75 جنيه 
بيض أحمر 102.75 جنيه 
بيض بلدي 108 جنيه
 

أسعار البط 

بط بغال جرموه عمر يوم 20 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 15 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 34 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45 
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه 
لحم بط مولار كيلو 80 جنيه 
لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه 
لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه

أسعار الفراخ البيضاء والبلدى والبيض اليوم الخميس 30 مارس فى بورصة الدواجن

أسعار الرومي

 رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه 
رومي أبيض شهر / كيلو 135 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 60 جنيه
 

أسعار الحمام 

الحمام الكشكي 225 جنيه 
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه 
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه 
حمام روماني 500 جنيه 
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه 
زغليل زاجل 625 جنيه 
الحمام الهزاز 250 جنيه 
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه 
الحمام العنبري 250 جنيه 
الزغاليل البلدي 40 جنيه 
الحمام العبسي 150 جنيه 
يمام إمري 100 جنيه
 

أسعار  الأعلاف 

علف بادي 23% 24,720 جنيه 
علف نامي 21% 24,170 جنيه 
علف ناهي 19% 24,070 جنيه 
علف بادي نامي 21,5% 24,120 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 20,720 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 21,370 جنيه.

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