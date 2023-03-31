يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023 لمن يبحثون عنها في هذه الأيام لمعرفة أخر ما وصلت إليه.



أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023



خلال السطور التالية يمكنك عزيزي القارئ معرفة أسعار مختلف أنواع الدواجن اليوم الجمعة من فراخ وبط ورومي وحمام.

أسعار الفراخ

الفراخ البيضاء 66 جنيه

الفراخ الساسو 105 جنيه

امهات بيضاء 57 جنيه

أحمر بياض ارضي 72 جنيه

أحمر بياض سلك 65 جنيه

كتكوت أبيض 19 جنيه

كتكوت ساسو 10 جنيه

كتكوت ساسو بيور 11 جنيه

كتكوت بلدي 4.40 جنيه

أسعار البيض

بيض أبيض 95.75 جنيه

بيض أحمر 102.75 جنيه

بيض بلدي 108 جنيه



أسعار البط

بط بغال جرموه عمر يوم 20 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 15

بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 34 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45

لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه

لحم بط مولار كيلو 80 جنيه

لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه

لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه

أسعار الرومي

رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه

رومي أبيض شهر / كيلو 135 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 60 جنيه



أسعار الحمام

الحمام الكشكي 225 جنيه

الحمام الأسترالي 575 جنيه

حمام جمعية 275 جنيه

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيه

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه



أسعار الأعلاف

علف بادي 23% 24,720 جنيه

علف نامي 21% 24,170 جنيه

علف ناهي 19% 24,070 جنيه

علف بادي نامي 21,5% 24,120 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 20,720 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 21,370 جنيه.