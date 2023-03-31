أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023 لمن يبحثون عنها في هذه الأيام لمعرفة أخر ما وصلت إليه.
أسعار الدواجن اليوم الجمعة 31-3-2023
خلال السطور التالية يمكنك عزيزي القارئ معرفة أسعار مختلف أنواع الدواجن اليوم الجمعة من فراخ وبط ورومي وحمام.
أسعار الفراخ
الفراخ البيضاء 66 جنيه
الفراخ الساسو 105 جنيه
امهات بيضاء 57 جنيه
أحمر بياض ارضي 72 جنيه
أحمر بياض سلك 65 جنيه
كتكوت أبيض 19 جنيه
كتكوت ساسو 10 جنيه
كتكوت ساسو بيور 11 جنيه
كتكوت بلدي 4.40 جنيه
أسعار البيض
بيض أبيض 95.75 جنيه
بيض أحمر 102.75 جنيه
بيض بلدي 108 جنيه
أسعار البط
بط بغال جرموه عمر يوم 20 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 15
بط فرنساوي بيور عمر يوم 15 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 34 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 45
لحم بط بلدي كيلو 105 جنيه
لحم بط مولار كيلو 80 جنيه
لحم بط فرنساوي كيلو 70 جنيه
لحم بط مسكوفي كيلو 105 جنيه
أسعار الرومي
رومي أبيض عمر يوم 55 جنيه
رومي أبيض شهر / كيلو 135 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 35 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 60 جنيه
أسعار الحمام
الحمام الكشكي 225 جنيه
الحمام الأسترالي 575 جنيه
حمام جمعية 275 جنيه
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيه
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه
أسعار الأعلاف
علف بادي 23% 24,720 جنيه
علف نامي 21% 24,170 جنيه
علف ناهي 19% 24,070 جنيه
علف بادي نامي 21,5% 24,120 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 20,720 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 21,370 جنيه.