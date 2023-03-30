لتخفيف العبء على المواطن.. أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

تسعى الدولة المصرية إلى توفير كافة الاحتياجات من السلع الأساسية للمواطن، رغبة في رفع المعاناة عن كاهله وإيجاد سُبل أخرى يستطيع من خلالها أن يوفر مطلبه من الطعام والشراب، لذا حرصت الدولة على توافر كافة السلع في المجمعات الاستهلاكية طوال الوقت، وكانت من بين هذه السلع الدجاج المجمد، الذي ارتفع سعره منذ شهرين عن المعتاد.

أسعار الدواجن المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

وتطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية في منافذ المجمعات الاستهلاكية جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، حيث تطرح الدواجن المجمدة بسعر 65 جنيهًا للكيلو، في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين بعد ازمة التضخم العالمية التي اجتاحت كافة بلاد العالم، وذلك في الوقت الذي تستمر فيه وزارة التموين في صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة.

على الجانب الآخر، لعبت منافذ معارض "أهلا رمضان" دورًا كبيرًا في مساندة المواطن، حيث وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%.

كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلًا رمضان"، ونجحت الدولة بالفعل في وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية يكفي احتياجات المواطنين في المتوسط من 4 إلى 6 أشهر.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر توجيهات مشددة بتوفير جميع السلع الغذائية في معارض "أهلًا رمضان" كما توفر الوزارة ما يقرب من 31 سلعة على بطاقات التموين، تتضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن المقررات التموينية، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية.

وعلى مدار الأشهر الماضية، لعبت الدولة دورًا مهمًا في توفير السلع الغذائية في كافة المنافذ التابعة للدولة وكافة المجمعات الاستهلاكية.