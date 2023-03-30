الخميس 30 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«أهلا رمضان» من دمياط.. إشادات جديدة من المواطنين عن الأسعار

معرض «أهلا رمضان»
معرض «أهلا رمضان»

قدمت فضائية إكسترا نيوز، تقريرا عن معرض «أهلا رمضان» بمحافظة دمياط، خلال استقبال عدد كبير من المواطنين الذين أشادوا بالمنتجات المتوفرة في المعرض من حيث تنوع السلع وانخفاض الأسعار، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية تخفيفا على المواطنين في الشهر المبارك.

وقال أحد المستفيدين من هذه المبادرة: «المعرض ممتاز جدا وهايل ويوفر جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله، كمان مكنتش مصدق ان الأسعار بسيطة بالشكل ده وإننا أحسن من غيرنا».

وأضافت إحدى السيدات المترددات على المعرض: «منتجات المعرض عليها خصومات بتوصل لـ 20 و 30%، وياريت المعرض يفضل مستمر طول السنة مش في رمضان بس».

وتابعت: «الأسعار كويسة جدا ومعقولة خاصة أسعار الزيت والسمنة والمكرونة وجميع مستلزمات البيت متوفرة وموجودة في المعرض».

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