«أهلا رمضان» من دمياط.. إشادات جديدة من المواطنين عن الأسعار

قدمت فضائية إكسترا نيوز، تقريرا عن معرض «أهلا رمضان» بمحافظة دمياط، خلال استقبال عدد كبير من المواطنين الذين أشادوا بالمنتجات المتوفرة في المعرض من حيث تنوع السلع وانخفاض الأسعار، وذلك بتوجيهات من القيادة السياسية تخفيفا على المواطنين في الشهر المبارك.

وقال أحد المستفيدين من هذه المبادرة: «المعرض ممتاز جدا وهايل ويوفر جميع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيعاني منها العالم كله، كمان مكنتش مصدق ان الأسعار بسيطة بالشكل ده وإننا أحسن من غيرنا».

وأضافت إحدى السيدات المترددات على المعرض: «منتجات المعرض عليها خصومات بتوصل لـ 20 و 30%، وياريت المعرض يفضل مستمر طول السنة مش في رمضان بس».

وتابعت: «الأسعار كويسة جدا ومعقولة خاصة أسعار الزيت والسمنة والمكرونة وجميع مستلزمات البيت متوفرة وموجودة في المعرض».