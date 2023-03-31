مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة.. ابن ياسر جلال يرفض تكرار تجربة السهر وشرب الخمور

حاولت صديقة “أحمد” نجل (ياسر جلال)، تحريضه على الخروج معها مرة أخرى للسهر في أحد البارات وتناول الخمور للمرة الثانية، وتتوالى أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل “علاقة مشروعة” للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي والفنان مراد مكرم.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة

يرفض “أحمد” الانسياق وراء صديقته مرة أخرى، خاصة بعد المعاناة التي عاشها مع تجربته الأولى لتعاطي الخمور.

ومنذ بداية الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي، وبدأت الأحداث تتلاحق بشكل مثير وشيق خاصة بعد أن شاهد أحد أقارب عاليا (داليا مصطفي) زوجه عمرو (ياسر جلال) وهو يجلس مع بثينه (مي عمر) في مشهد رومانسي في أسوان.

كما سلطت بعض المشاهد في الحلقة الثامنة الضوء على بعض الأماكن الخلابة في أسوان الساحرة، والتي ظهرت كأنها لوحات من مناظر طبيعيه.

وتم عرض الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة اليوم الخميس على قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، والتي بدأت بعدد من الأحداث التشويقية وذلك بوجود أحد أقارب عاليا في نفس الفندق الذي يتواجد فيه عمرو وبثينة وهو ما تسبب في ذعر وقلق عمرو خوفا من أن يخبر عاليا زوجته الأولى بوجوده مع امراه اخرى.



أبطال مسلسل علاقة مشروعة



ويسلط مسلسل علاقة مشروعة الضوء على عدد من القضايا الاجتماعية التي نعيشها، ويتم عرضها في إطار تشويقي وجذاب، ومن ضمن القضايا التي تدور حولها فكرة مسلسل علاقة مشروعة، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا "داليا مصطفى"، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش المسلسل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك وهو من بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفي.