الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. «شريف» ينتظر «أمجد» أمام منزله ليخبره سر بشأن «بثينة»

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، المذاع على قناتي الحياة وDMC ومنصة Watch it، عودة «شريف» شقيق مي عمر (عاليا) لمقابلة طليقها «أمجد» مراد مكرم، حتى يُخبره بأمر مهم، وقد يكون أسرارًا عن طليقته «بثينة».

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة 

ورصدت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، انتظار «شريف» أمام فيلا «أمجد» لمقابلته، ليأتي حارس البيت ويطرده مرة ويطلب منه الرحيل بدل أن يتصل بالشرطة.

وتضمّنت أحداث الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة، اتصالاً هاتفيًا من «عمرو» ياسر جلال إلى زوجته «عاليا» داليا مصطفى ليطمئن على «حماته» عفاف مصطفى، بعد أن أجرت فحوصات طبية وأخبرها الطبيب بموعد عمل القسطرة.

وحملت أحداث الحلقة، عمرو وهو يُخبر زوجته عاليا بأنَّه التقى بـ«زياد» قريبها، لكنه تهرب منه ورفض الجلوس معه لأنه كثير الكلام، وذلك ليطمئن من زوجته (عاليا) إن كان أخبرها «زياد» بجلوسه مع بثينة أم لا، وذلك بعدما رآهم الأخير وهما يجلسان معا داخل فندق إقامتهما.

 

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة والقنوات الناقلة

الجدير بالذكر أن مسلسل علاقة مشروعة يعرض عبر شاشة DMC دراما، ثمَّ قناة الحياة في تمام الساعة الـ9.30 مساء، والإعادة في الـ1.30 مساء، والإعادة الثانية في الـ4.30 صباحا، كما تعرض على قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشرة.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. أمجد يتفاجئ من عدم وجود بثينة بمنزل عمرو

مسلسل علاقة مشروعة

يقوم ببطولة المسلسل ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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