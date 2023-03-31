الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. تبرز جمال أسوان الساحر في المسلسل الرمضاني (صور)

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

سلّطت الحلقة الثامنة من المسلسل الرمضاني “علاقة مشروعة” للفنان ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفي ومراد مكرم الضوء على المشاهد الخلاّبة بأسوان وأماكنها الساحرة التي باتت مقصدًا للكثير من الأفواج السياحية.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة 

وألقت الحلقة الثامنة من المسلسل الضوء على عدد من المناظر الخلابة بأسوان واتخذت كادرات ومشاهد رائعة أظهرت جمال وسحر زهرة الجنوب، وذلك خلال سفر كل من بثينه وعمرو (ياسر جلال ومي عمر)، لحضور مؤتمر وقضاء بعض الوقت بعيدا عن زوجته الأولى عاليا (داليا مصطفي).

وتطورت الأحداث بشكل كبير في الحلقة الثامنة من علاقة مشروعة بعد أن تعرض عمرو (ياسر جلال) لصدمة كبيرة خلال تواجده في أسوان مع بثينه (مي عمر) وذلك بعد أن شاهده أحد أقارب عالية في مشهد رومانسي.

وبدأت الحلقة الثامنة في التاسعة والنصف مساء على قناة الحياة الفضائية، والتي بدأت بعدد من الأحداث التشويقية وذلك بوجود أحد أقارب عاليا في نفس الفندق الذي يتواجد فيه عمرو وبثينة وهو ما تسبب في ذعر وقلق عمرو خوفا من أن يخبر عاليا زوجته الأولى بوجوده مع امراه اخرى.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. «شريف» يكتشف زواج ياسر جلال ومي عمر

الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة

وفي الحلقة الماضية من مسلسل علاقة مشروعة شهدت العديد من الأحداث التشويقية، وذلك بعد تواجد شريف شقيق بثينه (مي عمر) أكثر من مرة في الفندق الذي يوجد فيه أمجد (مراد مكرم) والذي حاول أن يقابله أكثر من مرة الا ان الأمن منعه بالقوة.

كما تعرض أبناء عمرو (ياسر جلال) لعدد من المخاطر وذلك بعد  أن قام ابنه أحمد بالسهر في إحدى الملاهي الليلية مع صديقته وعاد لمنزله وهو في حالة سكر شديدة، بالإضافة إلى هروب ابنته فريدة من المدرسة والتخطيط للذهاب لعمل مقابلة مسابقة ملكة جمال على الرغم من رفض والدتها.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

وتدور فكرة المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية التي نعيشها في الوقت الحالي، كما تناقش قضية العنف الزوجي وفكرة الزوجة الثانية ومشاهدها في علاقة بثينه وعمرو (ياسر جلال ومي عمر).

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