الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. «شريف» يكتشف زواج ياسر جلال ومي عمر

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

انتهت الحلقة 8 من مسلسل علاقة مشروعة، بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، وعدد آخر من النجوم، على مفاجأة غير متوقعة وصادمة، حيث اكتشف «شريف» زواج شقيقته «بثينة» من «عمرو».

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة الثامنة 

وشهد المشهد الأخير من الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة، مطاردة «شريف» لشقيقته «بثينة»، حيثُ كان ينتظرها أمام شقتها القديمة والتي يمتلكها طليقها «أمجد»، والتي أتت إليها لتجمع أغراضها وتذهب بها إلى شقتها الجديدة التي اشتراها «عمرو» لها، وأثناء رجوعها للمنزل الجديد، ظلّ «شريف» يُراقبها إلى أن وصلت، ووصل هو الآخر.

وحاول شريف مقابلة بثينة بحُجّة أنَّ زوجها أرسل معه أمانة ويُريد أن يوصلها لها، لكن حارس المنزل منعه، وأخبره أن الذي دخل للبيت منذُ لحظات هو زوجها، وكان هو «عمرو»، ليكتشف شريف العلاقة السرية بين ياسر جلال ومي عمر، وتنتهي الحلقة في إطار تشويقي لما ستكشفه الحلقة القادمة.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. ياسر جلال ومي عمر في منزلهما الجديد

مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال في رمضان 2023

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور أحداثه فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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