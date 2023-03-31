الجمعة 31 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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تحقيقات ومتابعات

«علاقة مشروعة» الحلقة الثامنة.. «بثينة» تستعين بـ«دينا» للخلاص من «أمجد»

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

قررت بثينة (مي عمر)، وضع خطة بمعاونة صديقتها دينا (بسنت شوقي)، لإبعاد (أمجد) عن طريقها والتخلص من مطاردته لها، كي تتفرغ لزواجها من عمرو (ياسر جلال).

وتبدأ "دينا" في تنفيذ الخطة، وتحاول صرف انتباه (أمجد) عن صديقتها من خلال الحديث المعسول ومغازلته بشكل مستمر.

مسلسل علاقة مشروعة من الحلقة الثامنة 

وعرضت الحلقة الثامنة من مسلسل علاقة مشروعة اليوم الخميس على قناة الحياة الفضائية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، والتي بدأت بعدد من الأحداث التشويقية، وذلك بوجود أحد أقارب عاليا في نفس الفندق الذي يتواجد فيه عمرو وبثينة، وهو ما تسبب في ذعر وقلق عمرو خوفًا من أن يخبر عاليا زوجته الأولى بوجوده مع امرأة أخرى.

ملخص الحلقة 7 من مسلسل علاقة مشروعة

وفي الحلقة الماضية من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر شهدت العديد من الأحداث التشويقية، وذلك بعد أن قرر عمرو (ياسر جلال) أن يصطحب بثينه (مي عمر) في سفره لأسوان لحضور مؤتمر خاص بعمله.

والذي دفع بثينه أن تخرج من منزل عاليا وعمرو بحجه أنها سوف تذهب عند صديقتها دينا لقضاء بعض الأيام معاها بعيدًا عن مطاردات أمجد لها (مراد مكرم).

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 8.. «شريف» ينتظر «أمجد» أمام منزله ليخبره سر بشأن «بثينة»

وفي نفس الحلقة، قررت فريدة ابنه ياسر جلال في مسلسل علاقة مشروعة أن تكسر تعليمات والدتها، وأن تذهب لتنفيذ مقابلة مسابقة ملكة جمال مع أحد الأشخاص، الأمر الذي رفضته والدتها عاليا (داليا مصطفي)، إلا أن بثينه (مي عمر) شجعتها بشكل كبير على تحقيق حلمها حتى وإن كان يحمل خطورة عليها.

كما قام أحمد ابن ياسر جلال بالانسياق وراء صديقته والتي جذبته لإحدى السهرات في ملهى ليلي، ووتناول كثيرًا من الخمور حتى وصل لمرحلة سكر شديدة.

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