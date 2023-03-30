الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

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تاريخ يوم عيد الفطر 2023 ورسائل التهنئة بمناسبة قدومه

عيد الفطر
عيد الفطر

تصدر تاريخ يوم عيد الفطر 2023 ورسائل التهنئة تريند البحث على محركات الإنترنت في اليوم الثامن من شهر رمضان 2023.

عيد الفطر 2023

ويبحث الكثير منا عن تاريخ يوم عيد الفطر 2023 ورسائل التهنئة إستعداداً للعيد وإرسال الرسائل للأهل والأقارب احتفالاً بالعيد، وفي السطور التالية يرصد لكم موقعنا “الدستور” كافة التفاصيل لمعرفة موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023.

تاريخ يوم عيد الفطر 2023

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك 2023 يوم الجمعة الموافق 21 أبريل 2023، على أن تكون 3 أيام للعاملين في القطاع الخاص، و4 أيام للعاملين بالقطاع العام، وفقًا لأجندة العطلات الرسمية للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية)، ومن المفترض أن تقوم دار الإفتاء باستطلاع هلال شوال وتحديد موعد صلاة العيد.

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موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2023 وموعد استطلاع هلال شوال 1444

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وأرق رسائل التهنئة بهذه المناسبة

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رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 2023 

  • تقبل الله صيامكم وقيامكم وصالح الأعمال، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية، أنتم ومن تحبون جميعًا بإذن الله تعالى.
  • مع أطيب النفحات الإيمانية المتعطرة نرسل إليكم باقة من الزهور لكل من هو غالي ومحبوب لإتيان عيد الفطر نسألك يا الله أن تعيده علينا بالخير.
  • أدام الله عليكم الأعياد دهورًا، وألبسكم من تقواه نورًا، عيدكم مبارك.
  • هَلْت الاعياد، وبينهم أفضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم، تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم، أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.
  • تطيب الأيام بقدوم عيد الفطر السعيد ونزف لكم باقة من الأمنيات ونسأل الله أن يعيد علينا وعليكم العيد بالأمن والإيمان على الأمة العربية جميعا رمضان راحل والعيد داخل، فمن نعزي ومن نهنئ، تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك.
  • يسعدني ويسرني أتقدم لكم بتهنئة عيد الفطر المبارك متمنيا لكم دوام الصحة والعافية.

موعد عيد الفطر 2023 فلكيًا

والجدير بالذكر، كشفت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مرصد حلوان، عبر منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، موعد عيد الفطر 2023 في مصر، موضحة أن يوم الجمعة الموافق 21 أبريل يوافق أول أيام شهر شوال 1444، وهو أول أيام عيد الفطر 2023، وفقًا للحسابات الفلكية.

وأكمل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن موعد صلاة عيد الفطر المبارك ستكون الساعة 5:47 صباحًا في القاهرة الكبرى، والـ5:48 في الجيزة، والـ5:51 في الإسكندرية.

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