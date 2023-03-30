الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 وأرق رسائل التهنئة بهذه المناسبة

عيد الفطر
عيد الفطر

رغم أن الثلث الأول من شهر رمضان الكريم لم يمض بعد؛ إلا أن البحث عن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2023 من العناوين الأكثر بحثًا عبر محرك البحث جوجل في الساعات الأخيرة، حيث تسعى الأسر للاستعداد لتلك المناسبة المباركة، إما بشراء السلع اللازمة والمستلزمات من ملابس العيد كذلك صناعة الكحك منزليًا أو الإدخار لشراءه، وفي السطور الأتية موعد استطلاع هلال شوال ومعرفة أول أيام عيد الفطر.

 

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

وفقا لإمساكية شهر رمضان، يكون عدد أيام شهر رمضان هذا العام 29 يوما، وأول أيامه سيكون الخميس 23 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام، بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و59 دقيقة.

 

عدد  ساعات الصيام في وقفة عيد الفطر 2023

أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الخميس 20 أبريل الموافق 29 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 54 دقيقة.

 

موعد استطلاع هلال شهر شوال 1444 هجرية 

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444 هـ الموافق 2023/4/20 (يوم لرؤية).

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 ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (24 - 29 دقيقة).

 

 رسائل التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك 

قبل الله صيامكم، وأسعد أيامكم، وكل عام وأنتم طيبين.

- بأنوار النبي أمسيك، وبعيد الفطر أهنيك، وأدعو الله من الكوثر يسقيني ويسقيك،  كل عام وأنتم بخير.

- لن تسبقني بالتهنئة هذه المرة، كل عام وأنت بخير وعيد فطر مبارك.

- أتيت أسابق الأيام والساعات، لتهنئتك بعيد الفطر لأقول لك كل عام وأنت في نعيم وسعادة.

- ألبسك الله من تقواه نوراً، وأنعم الله عليك بالأعياد دهوراً.

- عيدك مبارك وكل عام وأنت بخير، يا أجمل ما في الكون.

- بكل مفردات اللغة العربية أرسل إليك التهاني بمناسبة عيد الفطر، وأرجو لك السعادة والفرحة.

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