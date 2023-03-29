الأربعاء 29 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يواصل تصوير فيلم «هارلى».. والعرض فى عيد الفطر

رمضان
رمضان

أيام قليلة وينتهي صناع فيلم "هارلي" أسطورة الأسفلت من تصوير المشاهد المتبقية من العمل الذي تنتجه رويال صن "سامر المحضر"، تحت شعار جديد "السرعة أشد من القوة"، حيث يواصل فريق الفيلم تصوير هذه المشاهد في العديد من الأماكن استعدادًا لعرضه في عيد الفطر المبارك .

ومن جانبه قال المنتج سامر المحضر، إن صناع العمل يراهنون على نجاح الفيلم، وخاصة أنه يحمل قضية مهمة، وأن هذا ما جعله يطلق شعار "هارلي أسطورة الأسفلت" جاهز للعرض في العيد خليك أنت جاهز.

وفي سياق متصل تستعد الجهة المنتجة لطرح العديد من البوسترات الخاصة بالفيلم، إلى جانب الانتهاء من كافة عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية، ليكون الفيلم جاهزًا قبل حلول عيد الفطر المبارك بوقت كافٍ.

وكان النجم محمد رمضان، قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع المنتج سامر المحضر على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع سامر المحضر.


يشار الي أن الفيلم إنتاج سامر المحضر ومنتج منفذ شوميديا "محمود الشيخ"، وإشراف عام رياض المزهر، محمد ناصف، وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، ومدير تصوير أحمد عبدالقادر، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، حسني شتا.

النجم محمد رمضان الموسيقى التصويرية في تصريحات صحفية محمد سمير مبروك محمد رمضان م محمد سامي محمود

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