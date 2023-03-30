الخميس 30 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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منوعات

ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. ومواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

تزايد البحث عن ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مى عمر والذي يعرض خلال شهر رمضان المبارك على شاشة قناتي DMC والحياة في أوقات مختلفة طوال اليوم خاصة أن قصة المسلسل تناقش أزمة منتصف العمر للرجل والعنف الزوجي والزواج الثاني.

ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

تناولت الحلقة السابعة من مسلسل الفنان ياسر جلال علاقة مشروعة اللحظات الرومانسية التي جمعت بين عمرو وبثينة والتي تجسد دورها الفنانة مي عمر في أسوان عقب أن اتصل بزوجته الأولى عاليا والتي تجسد دورها الفنانة داليا مصطفي ليطمئن عليها عقب وصوله للمؤتمر الذي أعد السفر إليه.

وفي نهاية الحلقة نادي أحد أقارب عاليا على عمرو أثناء تواجده مع بثينة في أحد المقاهي في أسوان ليلتفت إليه ويجده زياد ويظهر الاضطراب على وجهه والخوف من المشاكل الأسرة في حالة اكتشاف عاليا أمر زواجه الثاني.

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مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة لياسر جلال

يمكن للجمهور الراغب في متابعة حلقات مسلسل الفنان ياسر جلال خلال شهر رمضان المبارك علاقة مشروعة مشاهدته عبر شاشة قناة الحياة الحمراء في تمام الساعة 9:30 مساءا والإعادة الأولى في تمام الساعة 1:30 مساءا والإعادة الثانية في تمام الساعة 4:30 صباحا.

بينما يتم عرضه عبر شاشة قناة DMC في تمام الساعة 9:30 مساءا ويعاد مرة أخرى الساعة 11:30 مساءا ويذاع على منصة Watch It الرقمية المدفوعة في تمام الساعة 10:00 مساءا والتي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية خاصة لجمهور الدراما الرمضانية لمتابعة الأعمال الفنية بدون فواصل إعلانية طويلة.

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تردد القنوات الناقلة لمسلسل علاقة مشروعة 

ملخص أحداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7 وتردد القنوات الناقلة من أكثر ما يطرحه المواطنين عبر المحركات البحث ويمكن ضبط القنوات الناقلة للمسلسل عبر الإحداثيات التالية:-

قناة DMC

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12091.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز : 27500.

قناة DMC Drama

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 11449.
  • الاستقطاب : أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ¾.
  • معدل الترميز : 27500.

قناة الحياة

  • القمر الصناعي : نايل سات.
  • التردد : 12206.
  • الاستقطاب : رأسي.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
  • معدل الترميز : 27500.

 

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