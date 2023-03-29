الأربعاء 29 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض وإعادة مسلسل «حضرة العمدة» الحلقة 7 على قناة الحياة

حضرة العمدة
حضرة العمدة

تنطلق بعد قليل، أحداث الحلقة السابعة لمسلسل «حضرة العمدة» الذى يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم النجمة روبي، ويعرض حصريا على شبكة قناة الحياة الفضائية فى تمام الساعة 8:30 مساءً.

مواعيد عرض وإعادة مسلسل «حضرة العمدة»

ومن المقرر أن تشهد الحلقة السابعة، لأحداث المسلسل العديد من القضايا الاجتماعية الهامة وأبرزها الهجرة غير الشرعية، التى أشاد بها المجلس القومى للمرأة مساء أمس بعد آخر مشهد فى الحلقة السادسة، الذى كشف عن المركب التى راح ضحيتها 5 شباب من قرية «تل شبورة»، أثناء الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا.

مواعيد إعادة مسلسل «حضرة العمدة»

كما تتم إعادة المسلسل ثلاث مرات، عبر شبكة تليفزيون الحياة، حيث يُعاد المرة الأولى فى تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويُعاد مرة ثانية في تمام الساعة الـ10:30 صباحًا فى اليوم التالى، كما يُعاد مرة ثالثة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

فيما يعرض على منصة واتش ات الرقمية فى تمام الثامنة والنصف مساءً.

تردد قناة الحياة 

وتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، عن تردد قناة الحياة الذى يعرض عليه المسلسل حصريا وهو 12206، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، معدل تصحيح الخطأ 5/6.

أبطال وتفاصيل مسلسل «حضرة العمدة»

تدور أحداث مسلسل «حضرة العمدة» بطولة النجمة روبي، فى إطار اجتماعي تشويقي، حول «صفية عارف الفارس» عمدة قرية «تل شبورة» وهى قرية رمزية وليست حقيقية، وتجسدها دور البطولة النجمة روبي، التي تفوز بمنصب العمدة،، ومن ثم تواجه «صفية» انقسام القرية بين مؤيد ومعارض لتولي سيدة شابة فى أوائل الأربعينيات منصبا كان حكرا على الرجال، ومن ثم تتصاعد الأحداث لتواجه كل تحديات الواقع، ومن خلال المسلسل تتم مناقشة قضايا اجتماعية واقعية كثيرة وكيفية إيجاد حلول لها أبرزها ختان الإناث، والهجرة غير الشرعية، وغسيل الأموال، وتجارة المخدرات وغيرها، والمسلسل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب.

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وائل لطفي

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