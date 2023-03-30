الخميس 30 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ملخص أحداث مسلسل ضرب نار الحلقة السابعة.. زواج العوضى وياسمين عبدالعزيز

ضرب نار
ضرب نار

تصدر مسلسل "ضرب نار" الترند طوال الساعات الماضية، بعدما شهدت الحلقة السابعة من العمل العديد من المشاهد المثيرة والتي انتهت بزواج مهرة "ياسمين عبدالعزيز" و"جابر الكوماندا" أحمد العوضي.

وبدأت الحفلة السابعة من العمل بخناقة كبيرة بين الثنائي بسبب رؤية جابر لمهرة وهي بجانب زيدان الذي يجسد شخصيته الفنان ماجد المصري، بسيارته، وهو ما أثار غضبه وجعله يجري خلفها، في الشارع قبل أن تصعد لمنزلها، لتدخل معه في صراع شديد جعل أهالي المنطقة يتفرجون عليهما، إلا أن مهرة هدأت من روع الكوماندا بعدما أكدت له أنه تخلى عنها في أشد الأوقات التي هي بحاجة إليه.

واستكملت الحلقة بموافقة العوضي على العمل مع تاجر الأدوية الفاسدة أحمد الرافعي، حيث سيقوم بترويج هذه الأدوية في الصعيد بطرق غير شرعية، وقد وافق بعدما رفض ذلك عشرات المرات، بعدما حزن على فراق مهرة وما حدث بينهما.

وتتابعت الأحداث بظهور زيدان وهو يتاجر بالألماس، وظهر كيف هو قوي للغاية بهذا المجال وكم العروض التي تعرض عليه من رجال أعمال كبار في هذا الشأن، كما ظهر وهو حزين للغاية حول فكرة ما حدث مع مهرة التي أحبها كثيرًا.

تواصلت الأحداث بمحاولة إرجاع المياه لمجاريها بين مهرة والكوماندا، حيث اعترف لها بحبه الشديد وطلب منها أن يتزوجا وهو ما قابلته بالموافقة على الفور، لتنتهي الحلقة على واقع الزواج بينهما على أنغام أغنية لعبدالباسط حمودة، ويأتي في الأخير زيدان ويعطي دبلة لمهرة وهي في الكوشة وتنتهي الحلقة على هذا النهج.

مسلسل «ضرب نار» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في ثاني تعاون بينهما بعد نجاح مسلسل «اللي مالوش كبير»، كما يضم المسلسل كلًا من سهير المرشدي، وإيمان السيد وبدرية طلبة وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكري.

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