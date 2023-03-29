مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7.. هل تتأثر علاقة «عمرو وبثينة» بحادث أمجد؟

مسلسل علاقة مشروعة

ينتظر عشاق ومتابعي مسلسل “علاقة مشروعة” أحداث الحلقة السابعة، بعد أن شهدت الحلقات الماضية العديد من الأحداث المثيرة والمشوقة، وانتهت بوقوع حادث أليم لـ أمجد “مراد مكرم”.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 7

وتوقع متابعو المسلسل أن حادث السيارة الذي تعرض له “أمجد” سيكون سببًا قويًا في تغيير مجريات الأمور في علاقة عمرو (ياسر جلال) وبثينه (مي عمر)، خاصة بعد انتقال “بثينه” للإقامة في منزلة الزوجية الخاص بعمرو وعالية (داليا مصطفي).

احداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6

وشهدت الحلقة السادسة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى، العديد من الأحداث المثيرة التي شوفت الجمهور، والذي يعرض على قنوات الحياة وDMC وDMC دراما، ومنصة Watch it.

وتطورات الأحداث داخل مسلسل علاقة مشروعة وشهدت العديد من المفاجآت الصادمة، حيث شهدت الحلقة 6 من المسلسل وجود “بثينة” داخل مكتب “عمرو” بعد أن ترك الأخير سريره عقب خلود زوجته «عاليا» للنوم، وذهب إلى مكتبه، وهو نفس الحال الذى حدث لـ«بثينة» التي تركت سريرها وذهبت لمكتبه، وبعد دقائق قليلة، استيقظت «عاليا» من نومها واكتشفت عدم وجود «عمرو» بجوارها وذهبت للبحث عنه.

مسلسل علاقة مشروعة

وعندما ذهبت «عاليا»، خلال احداث مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 6، للبحث عن «عمرو» في مكتبه وجدته يجلس بمفرده، حيثُ اختبأت «بثينة» سريعًا داخل الغرفة الثانية بالمكتب قبل أن تدخل «عاليا» عليهما وتكشف علاقتهما السريّة.

انتقلت الأحداث إلى مي عمر (بثينة)، التي ظهرت مع داليا مصطفى (عاليا) وهما في المطبخ يتشاركان في تجهيز الطعام معا، كما يدور حديث بينهما عن ياسر جلال (عمرو)، وتتحدَّث (عاليا) برومانسية عن زوجها عمرو أمام بثينة.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا "داليا مصطفى"، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.