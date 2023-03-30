وزير الآثار: نهدف لجذب 30 مليون سائح فى المستقبل

قال أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل على إصلاح تشريعي وتسويقي وبناء المنتج المصري، بالإضافة إلى إصلاح في العلاقة مع القطاع الخاص.



وأضاف "عيسي"، خلال لقاء له بأحد فنادق القاهرة نظمته جمعية الكتاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفي صلاح عطية، أن مصر تستحق حصة سوقية عالمية من السائحين، واصفا مصر بأنها تتميز بمنتجات سياحية فريدة، لافتًا إلى أن استراتيجية الدولة الوصول إلى 30 مليون سائح في العام.

وتابع: "نستهدف خلافل 6 سنين الوصول لطاقة فندقية تستوعب 30 مليون سائح في مصر، والعام الحالي نستهدف 15 مليون سائح".